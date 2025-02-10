Может полностью исчезнуть: как выглядит усадьба на Киевщине, где когда-то жила Марко Вовчок

Полуразрушенное здание выставляли на аукцион

Украина богата историческими местами, которые связаны с выдающимися представителями культуры. К сожалению, многие из них сегодня находятся в крайне заброшенном состоянии. Вместо того чтобы быть сохраненными как культурное наследие, они разрушаются под влиянием времени и человеческого безразличия. Один из таких забытых объектов – имение в селе Хохитва в Киевской области, где когда-то жила выдающаяся писательница Марко Вовчок (настоящее имя – Мария Вилинская).

В 1887 году Марко Вовчок поселилась в Хохитве вместе с мужем Михаилом Лобач-Жученко, занимавшим должность управляющего третьим Богуславским округом. Их дом стоял на берегу реки Рось и до этого принадлежал семье Браницких. Это был период, когда писательница обрела новые силы для творчества.

Так выглядел дом раньше. Фото: Facebook/Дмитрий Перов

В имении супругов Лобач-Жученков бывали литературные классики Сергей Ефремов и Афанасий Мирный, а также многие другие гости, которые ценили талант писательницы. В этих стенах Марко Вовчок со своей семьей прожила шесть лет.

Имение разрушается прямо на глазах Фото: Facebook/Дмитрий Перов

В советское время здание получило статус памятника истории и архитектуры. Однако его новое предназначение было далеко от культурной сферы – здесь обустроили дом престарелых. Эта функция сохранялась долгие годы, пока заведение не было закрыто. После этого помещение было приватизировано, что, к сожалению, не спасло его от упадка.

Трудно поверить, что здесь когда-то жили люди Фото: Facebook/Дмитрий Перов

Сегодня имение рушится прямо на глазах. Утрачены межэтажные перекрытия, а в некоторых местах разобраны даже кирпичные стены, сообщает охранник памятников архитектуры Дмитрий Перов.

Так выглядит теперь дом Марко Вовчок в Хохитве Фото: Facebook/Дмитрий Перов

Здание пытались выставить на аукцион с начальной ценой 132 тысяч гривен, однако продажу отменили.

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