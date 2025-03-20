Квартиры, авто, миллионы: как живет руководитель Киевского центра занятости (документ)

Долларовый миллионер на государственной должности: откуда у директора центра занятости такое состояние.

Дмитрий Новицкий, обычный директор Киевского городского центра занятости, оказался в центре внимания благодаря своему значительному достатку. Как оказалось, в его декларации отмечены наличные средства в размере более миллиона долларов и евро. Казалось бы, может ли данная должность обеспечить такие финансовые возможности?

Образование

2011 год : Окончил Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины, получив профессию "специалист по финансам".

: Окончил Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины, получив профессию "специалист по финансам". 2023 год : Получил образование по специальности "менеджмент" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщается на официальном портале Киевского городского центра занятости.

Карьера

2010 год : Начал трудовую деятельность как менеджер внешнеэкономической деятельности в ООО "Тико Холдинг". Основной деятельностью компании была оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками.

: Начал трудовую деятельность как менеджер внешнеэкономической деятельности в ООО "Тико Холдинг". Основной деятельностью компании была оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками. 2015-2021 годы : Занимал аналогичную должность в ООО "Тамако-Инвест", крупнейшему производителю и экспортеру вяленой речной рыбы в Украине. Благодаря его участию, компания укрепила свои позиции, удерживая более 30% рынка реализации вяленой рыбы в Украине.

: Занимал аналогичную должность в ООО "Тамако-Инвест", крупнейшему производителю и экспортеру вяленой речной рыбы в Украине. Благодаря его участию, компания укрепила свои позиции, удерживая более 30% рынка реализации вяленой рыбы в Украине. 2021-2023 годы : Занимал должность исполнительного директора ООО "Тамако-Инвест". За это время компания активно развивалась и усовершенствовала свои операционные процессы.

: Занимал должность исполнительного директора ООО "Тамако-Инвест". За это время компания активно развивалась и усовершенствовала свои операционные процессы. Март-июнь 2023 : Был советником директора Государственного центра занятости по вопросам сопровождения проектов на общественных началах.

: Был советником директора Государственного центра занятости по вопросам сопровождения проектов на общественных началах. 27 июня 2023: Назначен директором Киевского городского центра занятости, где занимается управлением и развитием услуг для содействия трудоустройству в столице.

Семья и собственность

Семья: Дмитрий Новицкий женат. Его жена – Мария Владимировна Новицкая, также бизнесвумен. У супругов есть сын Филипп Дмитриевич Новицкий. Оба, жена и сын, имеют виды на жительство в Италии.

Семье принадлежат несколько объектов недвижимости. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Квартиры в Киеве и Одессе (самая большая из них — 270,9 м² в Киеве, приобретена в 2020 году).

Земельный участок в Киеве.

Паркоместа в Киеве и Одессе.

Автомобили: Во владении Дмитрия Новицкого два автомобиля премиум-класса:

Infiniti QX70 (2014 года выпуска).

Infiniti QX50 (2015 года выпуска). Общая стоимость автомобилей на момент приобретения превышала 2 миллиона гривен.

Бизнес-активы

Дмитрий Новицкий и его жена являются совладельцами нескольких компаний:

ООО "ШУМЛЯЧЕ" : Жена владеет 50% доли, которую получила в 2013 году. ООО "АТЛАНТ СИТИ" : Мария Владимировна является единоличной владелицей с 2020 года. ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"" : Дмитрий Новицкий владел 50% доли с 2010 года, однако передал ее (кому именно, неизвестно).

Несмотря на относительно скромную зарплату в 500 тысяч гривен за прошлый год, Дмитрий Новицкий задекларировал немалое состояние:

Наличными у него хранится 418 500 евро и 360 тысяч долларов.

Его жена, Мария Владимировна Новицкая, за прошлый год заработала около 2 миллионов гривен и хранит 377 тысяч долларов и 448 700 евро наличными.

Декларация Дмитрия Новицкого вызывает много вопросов относительно источников его значительного состояния. В то же время, анализ его профессионального пути дает некоторые ключи для понимания.

Бизнес: Дмитрий Новицкий, а также его жена, имеют значительный опыт в частном бизнесе. Владение долями в компаниях, таких как ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"", ООО "ШУМЛЯЧЕ" и ООО "АТЛАНТ СИТИ", могло стать основным источником доходов семьи. Жена является основным владельцем бизнесов, что также объясняет значительные поступления.

Дмитрий Новицкий, а также его жена, имеют значительный опыт в частном бизнесе. Владение долями в компаниях, таких как ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"", ООО "ШУМЛЯЧЕ" и ООО "АТЛАНТ СИТИ", могло стать основным источником доходов семьи. Жена является основным владельцем бизнесов, что также объясняет значительные поступления. Предыдущая карьера: Годы работы в таких компаниях как ООО "Тамако-Инвест", где Новицкий занимал руководящие должности, могли обеспечить ему высокий доход к переходу на государственную службу.

Годы работы в таких компаниях как ООО "Тамако-Инвест", где Новицкий занимал руководящие должности, могли обеспечить ему высокий доход к переходу на государственную службу. Дорогостоящее имущество: Указанная в декларации недвижимость и автомобили, приобретенные ранее, могли быть накопленными активами, отражаемыми в виде сохранных наличных средств.

Однако остается непонятным, как семье удалось накопить столь большие суммы наличных. В то время как зарплата государственного служащего и даже доходы жены не кажутся достаточными для таких объемов накоплений, возникают вопросы относительно возможного дополнительного источника доходов или финансовых операций, требующих более глубокого анализа.

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