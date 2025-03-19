Сравните зарплату главы Волынской ОГА Рудницкого и учителя: поразительная разница в доходах

Рудницкий в должности: как его зарплата смотрится в цифрах?

Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий в январе 2025 года получил 100 011,58 гривны после вычета налогов и сборов. Общая начисленная сумма за этот месяц составила 119 810,83 грн., из которых 18 276,23 грн. – возврат НДФЛ.

Такую информацию по запросу "Телеграфа" предоставили в Волынской ОГА (ОВА). За декабрь 2024 года денежное обеспечение Рудницкого составило 120 264,6 грн, а после уплаты налогов он получил 100 390,36 гривны.

В то же время, до 30 ноября 2024 года он получал зарплату на предыдущем месте работы.

По данным сайта work.ua, в 2025 году средний уровень заработной платы в Луцке составляет 20 000 гривен. Исходя из этого, Рудницкий ежемесячно получал минимум четыре средних зарплаты, характерные для его региона.

Предшественник Рудницкого – Юрий Погуляйко, возглавлявший ОВА до 11 ноября 2024 года, в 2024 году получал следующие должностные оклады:

с 01.01. 2024 по 30.03.2024 — 80 717 грн:

с 01.04.2024 по 30.06.2024 — 86 540 грн;

с 01.07.2024 по 30.09.2024 — 85 064 грн;

с 01.10 2024 по 11.11.2024 — 90 338 грн.

Всего за 2024 год Погуляйко было начислено 1322682,3 грн, а после уплаты налогов он получил 1064759,24 грн.

Материальная помощь на оздоровление и социально-бытовые вопросы ни Погуляйко, ни Рудницкому не выплачивалась.

Ранее сообщалось о том, что "Телеграф " получил ответ на запрос по поводу официальных доходов мэра Винницы Сергея Моргунова за 2024 год и январь 2025 года.