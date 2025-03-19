Имеют общий бизнес и воспитывают маленькую дочь: что известно о жене экс-лидера Автомайдана Булатова

Экс-нардеп второй раз женился в 2019 году

Дмитрий Булатов — бывший министр молодежи и спорта и участник Евромайдана, который в свое время находился в центре внимания медиа. В то время как личную жизнь мужчина не афишировал.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене участника Евромайдана и чем она занимается.

Что известно о жене Дмитрия Булатова

Участник Евромайдана состоял в браке с Анной Киричек. У них есть двое общих детей — Денис и Алиса. Второй раз Булатов женился на коммуникационном менеджере Нине Васильевой в 2019 году.

Булатов второй раз женился в 2019 году, фото из соцсетей Васильевой

В 2008-2012 годах Нина работала коммуникационным менеджером в компании "Киевстар". После этого 2 года Васильева была заместителем начальника управления по корпоративным коммуникациям в ПУМБ.

Васильева занимается коммуникациями, фото из соцсетей Васильевой

В 2014-2015 годах Васильева занималась корпоративными коммуникациями в "Укртелекоме". Также она руководила департаментом внутренних коммуникаций в ДТЭК.

Васильева работала в "Укртелеком" и ДТЭК, фото из соцсетей Васильевой

В 2016-2018 годах Нина работала заместителем руководителя в компании SPN Agency. Сейчас Васильева является коммуникационным директором в EPAM Ukraine, а также работает в Association IT Ukraine. Параллельно Нина вместе с Дмитрием занимается проектом Mr.Sanders. Он предполагает развитие экотуризма и детских лагерей.

Булатов и Васильева, фото из соцсетей Васильевой

Булатов состоит в браке с Васильевой в течение 5 лет. В конце 2024 года у них появилась дочь Соломия. Периодически супруги делятся в соцсетях теплыми общими фотографиями.

Булатов и Васильева, фото из соцсетей Васильевой

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