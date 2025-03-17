Обнимался с Пригожиным и жил на деньги США: чем известен кровавый путинский министр Белоусов

66-летний военный преступник имел виллу в Италии и любовниц

Российский политик Андрей Белоусов был назначен на должность министра обороны РФ в мае 2024 года, заменив таким образом Сергея Шойгу. До этого назначения он курировал экономический блок страны-агрессорши. В его биографии немало скандальных моментов.

За свое участие в агрессивной политике России и поддержку диктатора Путина еще с 2022 года Белоусов находится под санкциями Евросоюза, США и ряда других государств. "Телеграф" рассказывает, что известно о нынешнем кровожадном министре обороны РФ и какие скандалы с ним связаны.

Андрей Белоусов — что о нем известно

Родился 17 марта 1959 года в Москве в семье ученых, у него есть младший брат Дмитрий, а также, по неподтвержденным данным, живущий в Киеве двоюродный брат. Окончил физико-математическую школу, увлекался самбо и карате, затем с красным дипломом завершил обучение на экономическом факультете МГУ. Является доктором экономических наук.

С 2000 по 2006 год Белоусов возглавлял Центр макроэкономического анализа и прогнозирования, затем занимал ключевые посты в Минэкономразвития и правительстве. В 2012 году стал министром экономического развития, в 2013-м — помощником Путина по экономике, а в 2020-м — первым вице-премьером.

Белоусов с Ким Чен Ыном

Андрей Белоусов — скандальные факты

Связи с ЧВК "Вагнер"

Согласно расследованию центра "Досье", во время работы советником президента по экономике Белоусов курировал деятельность ЧВК "Вагнер". Он лично встречался с Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе в 2023 году. "Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку — естественно, друг к другу на "ты", "Жень" и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем", — заявил источник "Досье", близкий к Минобороны РФ.

Евгений Пригожин и Андрей Белоусов

Недвижимость за рубежом

В 2018 году Белоусов пытался продать виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми за 660 тысяч евро (сейчас — около 30 млн гривен), но из-за срочности был готов снизить цену на 60 тысяч евро. Также он разместил более 600 тысяч евро на счету в мальтийском банке.

Получение американских грантов

В период руководства Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Белоусов получал гранты от Агентства США по международному развитию USAID, программы которого Дональд Трамп нещадно свернул, на "исследования и аналитические записки для российских властей, бизнеса и международных организаций".

Личная жизнь Андрея Белоусова

Кровавый путинский министр был женат дважды. Второй супругой стала Вероника Никишина, гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ). От первого брака с Ларисой Авдеевой есть сын Павел (1994), он с женой руководит консалтинговой фирмой Claire&Clarté.

Жена Вероника Никишина и сын Павел Белоусов

Интересно, что из того же расследованию "Досье", Белоусов имел (или и дальше имеет) не одну любовницу. Находясь в браке, он поддерживал близкие отношения с одной из ведущих сотрудниц Агентства стратегических инициатив Ольгой. Также он переписывался с другой, младшей на 30 лет, сотрудницей Центра стратегических разработок.

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