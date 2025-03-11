За 5 часов в день — 12 тысяч грн: пенсионерам предлагают неплохую подработку

Появилась несложная вакансия

Если вы уже на пенсии и хотите иметь достойное дополнение к пенсионным выплатам, следует рассмотреть нетрудную работу на неполный день. Среди таких вариантов заслуживает внимания вакансия няни в Виннице.

Семья из Винницы ищет заботливую няню для малыша в возрасте 3 месяцев. Особенностью этого предложения является то, что работодатели готовы взять на работу человека без опыта, включая пенсионеров. Главными требованиями есть любовь к детям и желание учиться. Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua.

Рабочее время составляет 5 часов в день – с 12:00 до 17:00 или с 13:00 до 18:00. Заработная плата составляет от 9000 до 12000 гривен.

В обязанности няни будет входить уход за ребенком: кормление, переодевание и соблюдение режима дня малыша. Также нужно будет гулять с ребенком на свежем воздухе, обеспечивать гигиену малыша помогать ему уснуть.

Дополнительно от работника ожидается легкая помощь по дому, связанная с ребенком – стерилизация бутылочек и поддержание порядка в детской зоне. Важной частью работы будет общение с малышом и его развитие в соответствии с возрастом из-за колыбельных, разговоров и мягких игр.

Работодатель требует от кандидатов доброты, ответственности и чистоплотности. Обязательным условием есть отсутствие вредных привычек.

Предлагаются комфортные условия труда в семейной атмосфере, возможность согласования изменений графика, конкурентная оплата и дружеское отношение.

Напомним, сеть магазинов Watsons Украина предлагает вакансию комплектующего на склад. Это нетрудная работа для пенсионеров, готовых работать полный рабочий день.