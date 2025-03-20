Провал на Печерске: что известно о старинной усадьбе знаменитого киевского золотаря Самсона Стрельбицкого

Самсон Стрельбицкий был известным украинским золотарем и судьей

Исторические подземелья, которые обнажились во время провала асфальта в Музейном переулке, могли быть подвалами усадьбы-мастерской знаменитого киевского ювелира Самсона Стрельбицкого.

Что известно о доме уважаемого золотаря, который оставил след в истории украинской столицы, а также кому сейчас принадлежит эта земля, разбирался "Телеграф".

Небольшой Музейный переулок возник во 2-й половине XIX столетия, но сначала его сооружения были отнесены к Александровской улице (ныне — улица Михаила Грушевского). Застройка переулка состоит преимущественно из доходных домов начала XX столетия.

В 1955 года он получил название Музейного проезда от расположенного по нечётной стороне Национального художественного музея Украины. Современное название имеет стихийное происхождение, однако существует как официальное.

Кроме музея, в переулке находится несколько исторических памятников, среди которых и два строения, числящихся как дом №8. Это 6-этажное кирпичное здание с необычной лепниной, похожей на масонские символы, возведенное в 1917 году, и двухэтажный жилой флигель с литерой "а", 1911 года постройки, который официальной признан памятником архитектуры.

Уникальная находка

В марте 2025 года во дворе дома №8 Музейного переулка три припаркованных автомобиля провалились под землю, открыв доступ к уникальным историческим подземельям конца XIX — начала XX века. Эта находка может быть связана с подвалами усадьбы-мастерской Самсона Стрельбицкого, построенной в 1820-1830 годах.

"Под слоем земли в 50-60 см оказались своды перекрытия, каменная стена выполненная из киевского желтого кирпича и ниша, завершающаяся лучкованой перемычкой", — написал киевский активист Дмитрий Перов. Киевский желтый кирпич, использованный в кладке, был традиционным строительным материалом в Киеве на протяжении веков и использовался для многих исторических зданий.

Направленность основного хода свидетельствует о возможной принадлежности к дому-мастерской Самсона Стрельбицкого. Каменные подземелья могут быть соединены с жилым флигелем, построенным в 1911 году и внесенным в реестр памятников архитектуры и градостроительства Украины.

История усадьбы Стрельбицкого

Самсон Стрельбицкий был известным украинским золотарем (ювелиром) конца XVIII — начала XIX века, работавшим в Киеве. Он выполнял заказы митрополита Киевского и всея Малой Руси, и церквей и монастырей, таких как Киево-Печерская лавра и Михайловский Златоверхий монастырь. Основная масса работ Самсона Стрельбицкого была вывезена в Москву и уничтожена во времена воинствующего атеизма.

Золотарь пользовался большим авторитетом у киевского купечества. В 1797 году его избрали судьёй "Совестного суда". Такой суд существовал для того, чтобы быстро, без волокиты в присутствии уважаемых людей города разрешать спорные вопросы и мирить земляков.

Усадьба-мастерская Стрельбицкого размещалась в Музейном переулке, неподалеку от Национального художественного музея Украины. Главный дом усадьбы был двухэтажным с подвалами, кирпичным, в плане П-образным, с центральным проездом во двор.

Там была мастерская золотых дел мастера, обучались его ученики и было помещение, которое сдавалось приезжим. Этот двухэтажный каменный дом после смерти Стрельбицкого был продан семье Лунд.

Почему памятник архитектуры обнесен забором

Осенью 2023 года дом в Музейном переулке, 8 "а", и еще ряд зданий включили в реестр объектов культурного наследия, как памятники архитектуры и истории. После этого вокруг флигеля появился строительный забор.

В декабре 2023 года фирма "Киевторгремпроект" заключила соглашение о проведении исследований фасада здания, которые должна была завершить в январе 2025 года. По словам исполнителя научных исследований Василия Карпова, эксперты должны были полностью обследовать дом в Музейном переулке.

На основе этих исследований якобы собирались готовить проект реставрации. Однако сейчас известно, что ООО "Киевторгремпроект проводит инженерные исследования для возможной реконструкции усадьбы-мастерской в многофункциональный офисный центр.

Кому принадлежат земля и здание сегодня

Здание, где раньше размещалась штаб-квартира Украинского РУХа, сейчас принадлежит ООО "Киевторгремпроект", которое и проводит исследования, упомянутые выше.

В ноябре 2005 года, во времена мэра Александра Омельченко, Киевсовет передал фирме в аренду участок 0,15 га в Музейном переулке, 8А. Дом по этому адресу компания приобрела в начале 2000-х годов.

В апреле 2007 года уже другой мэр Киевсовета Леонид Черновецкий подписал решение сессии о продаже этой земли за 6 млн 036 тыс. 846 грн. За эти средства "Киевторгремпроект" получил в собственность 0,1456 га.

Что известно о компании

Компания "Киевторгремпроект" была зарегистрирована более 30 лет назад в Киеве. Основной вид деятельности – архитектурные услуги.

До 26 октября 2023 года основателями фирмы были житель Люксембурга Рес Жерар Леон Мари и "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Аккорд". После этой даты компания стала принадлежать "Аккорду" и Александру Бербе из Львовской области.

Ранее "Телеграф" рассказал о малоизвестном, но очень интересном строении, которое было возведено в Киеве в далеком 1844 году. Изначально это было фортификационное сооружение, однако со временем его помещения превратили в тюрьму строго режима, где расстреливали заключенных.