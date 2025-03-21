Соглашение со следствием помогло? Экс-депутат Кормышкина вместе с мужем услышали приговор суда

Получили не только немалый штраф

Экс-нардепка Ирина Кормышкина получила условный срок за незаконное обогащение по утвержденному соглашению о признании виновности. Сначала суд назначил ей и мужу по 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Прокуратура не указала имени подозреваемых, однако скорее всего речь идет об Ирине Кормышкине и ее муже Юрии, экс-депутате облсовета.

Также им выписаны штрафы по 68 тысяч гривен. Кормышкину обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн грн. Кроме того, обвиняемая должна перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ.

"21 марта 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим народным депутатом и ее мужем — экс-депутатом облсовета", — говорится в сообщении.

Бывшего депутата судили по ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины, а ее мужа – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Кормышкиной суд назначил 5 лет лишения свободы со штрафом в 68 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года. А ее мужу также назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 68 тысяч грн.

Однако супруги освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, им установили испытательный срок продолжительностью в два года. Еще, согласно решению суда, Кормышкину обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн грн, а также 2 млн грн — на нужды ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем запомнилась бывшая нардепка Кормышкина.