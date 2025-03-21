НАБУ и в Чехии обыскало производителя украинских тепловизоров

Компанию эвакуировали в Чехию – туда и пришли следователи НАБУ

НАБУ снова провело обыски у единственного в Украине производителя тепловизоров компании Archer. На этот раз следователи пришли к эвакуированному в Чехию предприятию, выполняющему прямые государственные военные контракты для Украины.

Руководитель компании Александр Яременко сообщил, что следователь НАБУ Валерия вместе с чешской полицией остановила производство, изъяла компьютеры, телефоны и документы. По его словам, следователи также провели обыски в арендованных помещениях работников, испугав их детей и пожилых родственников.

"Компания Archer по контрактам 2022 года отгрузила для МОУ и НГУ 5700 приборов, которые сейчас успешно работают на фронте. А некоторые "талантливые" следователи НАБУ, выполняя заказы американских компаний FLIR и ATN на уничтожение украинского производителя-конкурента, почти три года блокируют производство военных приборов Archer", — сказал Яременко.

Он отметил, что средства компании и партнеров по семи контрактам заблокированы уже несколько лет, несмотря на полное исполнение обязательств. Из-за блокирования средств у компании возникло опоздание по одному из контрактов, за что уже уплачен штраф МОУ в размере 27 миллионов гривен.

Ранее в октябре 2023 года НАБУ уже проводило обыски в офисах Archer в Украине. Тогда в Бюро сообщили, что расследуют возможные растраты государственных средств при закупке продукции оборонного назначения. По данным НАБУ, компания получила предоплату по контрактам на сумму почти 1,5 млрд. гривен, но нарушила сроки поставки продукции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил: "Таких компаний в стране очень мало и они делают крайне важную работу — мы должны их защищать при любых обстоятельствах".

Яременко отмечает, что чешская полиция уже провела собственное расследование и закрыла дело против компании Archer в Чехии, а от украинских властей поддержки нет. Компания выполнила более 200 военных контрактов с 2014 года, что составляет более 20 тысяч военных приборов.