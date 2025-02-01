Выехать из Украины станет дороже: как изменились цены на билеты с 1 февраля

Украинцам придется платить больше за билеты на международные железнодорожные рейсы

С 1 февраля 2025 года в Украине поднялись цены на билеты на международные железнодорожные поездки в Польшу и Венгрию. Это связано с уменьшением скидки, а также ростом в цене энергоресурсов и расходных материалов.

О том, сколько придется платить за билеты до Варшавы и Будапешта, говорится в материале "Телеграфа": Лимиты переводов на карту, новые льготы и тарифы. Что изменилось с 1 февраля.

Стоимость билетов из Киева в столицу Польши вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;

в вагонах купе – на 9-27%.

Между тем, в результате уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев – Варшава – на 37%.

Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Напомним, в прошлом году из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов ущерб от пассажирских перевозок достиг отметки 18 миллиардов гривен. Ранее для популяризации международных сообщений в "Укрзализныце" ввели специальные скидки. Теперь их будут постепенно пересматривать.

Однако до 31 января 2025 года включительно пассажиры имели возможность приобрести билеты в приложении и на официальном сайте на указанные рейсы на следующий месяц еще по старым ценам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что очередное повышение тарифа на билеты в "Укрзализныци" может привести к обвалу экономики, если государство хотя бы частично не возьмет на себя их финансирование.