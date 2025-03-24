"Готовится на фронт"? Тренировка Тищенко с интересным "фитнес-трекером" повеселила сеть (видео)

Совсем недавно он жаловался на сердце

Находящийся под круглосуточным домашним арестом народный депутат Николай Тищенко показал свою тренировку. На днях, 21 марта, суд продлил ему эту меру пресечения по делу о незаконном лишении свободы бывшего бойца подразделения "Кракен".

Видео тренировки Тищенко выложил в Telegram. Он добавил список своих упражнений, советы по физическим нагрузкам и выбору обуви. Примечательно, что под гольфами отчетливо виден электронный браслет на его ноге. Это устройство, используемое полицией для лица под домашним арестом с целью его дистанционной идентификации и отслеживания, надели на него летом прошлого года.

"Сильных железо не берет, огонь не жжет – поэтому начинаем неделю бодро", — подписал видео нардеп.

Тищенко также написал, что ему "сейчас важно контролировать сердцебиение и давление". Поэтому упражнения он делает с перерывами. Отметим, 23 декабря Тищенко не явился на суд в Днепре об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, заявив, что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца. Однако в это трудно поверить, глядя на его тренировку.

В конце нардеп добавил, что во время тренировки важна удобная обувь. И "прорекламировал" кроссовки New Balance.

"Прикольный фитнес трекер у него на левой ноге. Калории считает?", "О, так на такого можно и тяжелый пулемет повесить", "Это он на курское направление готовится, или на покровское, или уже может на белгородское?", "Пора в армию! Физ подготовка позволяет!", — иронизируют в сети.

В чем подозревают Николая Тищенко

Тищенко, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ДБР уведомление о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Мазохи — он гулял с ребенком в коляске.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Николай Тищенко запомнился за 5 лет в Раде. Он отличился в нескольких скандалах.