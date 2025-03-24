"Готовится на фронт"? Тренировка Тищенко с интересным "фитнес-трекером" повеселила сеть (видео)
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Совсем недавно он жаловался на сердце
Находящийся под круглосуточным домашним арестом народный депутат Николай Тищенко показал свою тренировку. На днях, 21 марта, суд продлил ему эту меру пресечения по делу о незаконном лишении свободы бывшего бойца подразделения "Кракен".
Видео тренировки Тищенко выложил в Telegram. Он добавил список своих упражнений, советы по физическим нагрузкам и выбору обуви. Примечательно, что под гольфами отчетливо виден электронный браслет на его ноге. Это устройство, используемое полицией для лица под домашним арестом с целью его дистанционной идентификации и отслеживания, надели на него летом прошлого года.
"Сильных железо не берет, огонь не жжет – поэтому начинаем неделю бодро", — подписал видео нардеп.
Тищенко также написал, что ему "сейчас важно контролировать сердцебиение и давление". Поэтому упражнения он делает с перерывами. Отметим, 23 декабря Тищенко не явился на суд в Днепре об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, заявив, что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца. Однако в это трудно поверить, глядя на его тренировку.
В конце нардеп добавил, что во время тренировки важна удобная обувь. И "прорекламировал" кроссовки New Balance.
"Прикольный фитнес трекер у него на левой ноге. Калории считает?", "О, так на такого можно и тяжелый пулемет повесить", "Это он на курское направление готовится, или на покровское, или уже может на белгородское?", "Пора в армию! Физ подготовка позволяет!", — иронизируют в сети.
В чем подозревают Николая Тищенко
Тищенко, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ДБР уведомление о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.
Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Мазохи — он гулял с ребенком в коляске.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Николай Тищенко запомнился за 5 лет в Раде. Он отличился в нескольких скандалах.