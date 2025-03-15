Когда перестанут расти цены в Украине: экономист озвучил неутешительный прогноз (видео)

Инфляция продолжает расти

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года выросла до 0,8% по сравнению с декабрем, а в годовом измерении достигла 13,4%. Больше всего цены выросли на продукты питания и эта тенденция сохранится примерно до мая.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфите телеканала "Эспресо". По его словам, есть объективные вещи, "которые точно тянут цены вверх".

По данным Государственной службы статистики в Украине продолжает расти потребительская инфляция. Это связано с рядом факторов, среди которых:

Прошлогодняя засуха, которая повлияла на урожайность сельскохозяйственных культур.

Рост производственных издержек, что повысило себестоимость продукции.

Подорожание сырья для пищевой промышленности и кормов для животноводства.

По мнению экономиста Олега Пендзина инфляция будет продолжать расти и возможно ее темпы замедлятся только к маю текущего года.

"Есть объективные вещи, которые точно тянут цены вверх. Первая наиболее объективная причина — это урожай прошлого года. Он в действительности был паршивый, и это привело к тому, что у нас в ноябре прошлого года впервые за очень долгий период времени, например, появился на полках импортный картофель из Польши и из Литвы. То есть есть много моментов, которые являются объективными и, к сожалению, они будут тянуть цены вверх где-то примерно до мая, когда появятся первые поступления из открытого грунта овощей, фруктов с нашей территории", — отметил он.

Что подорожало больше всего в феврале 2025 года

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали:

Яйца (+3,5%)

Подсолнечное масло (+3,4%)

Макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты (+1,9-0,6%)

Алкоголь и табачные изделия (+1,3%).

При этом одежда и обувь подешевели на 3,1%, в частности, одежда — на 3,4%, обувь — на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в основном из-за подорожания топлива и масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,1%. В то же время на 0,9% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги остались почти неизменными (+0,2% к январю).

Инфляционные прогнозы: чего ждать дальше?

В 2024 году Нацбанк Украины несколько раз просматривал прогнозы инфляции. Первоначально ожидалось, что она составит 8,6% к концу года, но фактический показатель достиг 12,9%. Это заставило регулятора сменить монетарную политику.

В январе и марте 2025 года НБУ повысил учетную ставку до 14,5%, а затем до 15,5%, чтобы сдержать рост цен и стабилизировать валютный рынок. Прогнозируется, что во второй половине 2025 года инфляция начнет постепенно снижаться, когда временные факторы, в частности влияние засухи, иссякнут.

Однако эффект от повышения учетной ставки может проявиться только через 9–18 месяцев, что ставит под вопрос своевременность решения. Украинцам следует быть готовыми к дальнейшему колебанию цен в ближайшие месяцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 1 апреля в Украине вступает в силу новый акцизный налог, что приведет к значительному удорожанию табачных изделий. В среднем цена вырастет на 28,5%.