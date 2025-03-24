Православный крест с немецкими гранатами: как выглядит необычное захоронение времен Первой мировой войны в Киеве

Редкое захоронение расположено в столице

Обычно на могилах военных устанавливают обычные кресты, но иногда они сопровождаются особыми символами. Как вот три волка, в честь командира батальона 67-й бригады "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Необычное захоронение прошлого века было замечено и на Зверинецком кладбище в Киеве.

Киевский экскурсовод Кирилл Степанец обнародовал могилу времен Первой мировой войны. Она предполагает крест в виде соединенных рельсов, на которых закреплены корпуса немецких гранат. Это боеприпасы, которые стали использовать в 1913 году.

"Могила времен Первой мировой войны, вероятно, обустроена при Гетманате Скоропадском, когда в столице Украины стоял немецкий залог", — написал Степанец.

Могила с корпусами гранат в Киеве, фото Кирилла Степанца

С помощью таких рельсов пытались воссоздать традиционный православный крест. По бокам использовали корпуса гранат Kugelhandgranate 13, которые имела на вооружении Германия во времена Первой мировой войны. Экскурсовод отметил, что нигде не видел в Украине подобного захоронения. Он предположил, что это может быть могила украинца, погибшего от взрывов на артиллерийских в складах в 1918 году в районе Зверинца.

"Больше нигде на кладбищах города (и говорить – страны) не видел такого необычного оформления! Здесь целый семейный пантеон похоронен, но самая древняя могила именно в 1918 году, когда и использовались такие гранаты. Похоронили обычного украинца, возможно погибшего при взрыве на Зверинце", — отметил Кирилл.

Немецкая граната Kugelhandgranate 13, фото из сети

Гранаты, корпусами которых украсили могилу, использовали для уничтожения личного состава врага как при наступлении, так и при обороне. Германия получила такие гранаты в 1913 году, в канун Первой мировой войны.

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