Появилась красная лента у "Резерв+". Что значит и как ее избавиться

Юрист объяснил, почему может высветиться такой статус

В приложении "Резерв+" у некоторых военнообязанных может появиться "красная лента". Это может свидетельствовать как о нарушении правил воинского учета, так и о техническом сбое.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что основная причина появления этого статуса – неявка в ТЦК и СП по повестке.

"Прежде всего, нужно узнать о причинах появления в "Резерв+" красной ленты. Как правило, это нарушение правил воинского учета — например, неявка по повестке", — отметил юрист.

Айвазян добавил, что красная лента часто появляется, если военнообязанный объявлен в розыск. Хотя иногда она может быть следствием технического сбоя.

Что делать, в таких случаях

Юрист советует обратиться в ТЦК, чтобы выяснить причину появления красной ленты. Это можно сделать по письменному запросу.

"После чего указанную в ответе ТЦК проблему необходимо будет решить (например, оплата штрафа за нарушение правил учета)", — объясняет Юрий Айвазян.

Затем после исправления ситуации нужно подать заявление о внесении изменений в "Резерв+".

Напоминаем, что у "Резерв+" в скором времени появится новая функция. В приложении можно будет узнать причину нарушения воинского учета.

Сейчас система лишь сообщает о самом факте нарушения, но не объясняет, почему. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, новая функциональность уже в процессе внедрения. После обновления сервиса операторы ТЦК обязаны будут указывать причину нарушения при внесении данных в систему.

Ранее "Телеграф" писал, что у "Резерв+" появятся новые отсрочки от мобилизации. Министерству обороны сообщили, что релиз планируется 26 марта.