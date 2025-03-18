Украинцы смогут узнать онлайн причины нарушения воинского учета: где смотреть

ТЦК должны будут вносить данные о правонарушениях

В "Резерв+" вскоре появится новая функция. В приложении можно будет узнать причину нарушения воинского учета.

Сейчас система лишь сообщает о самом факте нарушения, но не объясняет, почему. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко портала DOU.

По ее словам, новая функциональность уже в процессе внедрения. После обновления сервиса операторы ТЦК обязаны будут указывать причину нарушения при внесении данных в систему.

"В скором времени в "Резерв+" к уведомлениям о нарушении воинского учета мы добавим поле с объяснением. Операторы ТЦК при внесении информации о нарушении обязательно будут указывать причину — речь идет об игнорировании повестки, некорректных данных о месте жительства или других основаниях. Это поможет пользователям быстрее исправить возможные неточности", – уточнила Черногоренко.

Напоминаем, что обновить контактные данные можно в мобильном приложении "Резерв+". Военнообязанные граждане могут обновить номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Как отметила Екатерина Черногоренко, изменение определенных персональных данных производится по четко определенному алгоритму. Повторно вносить изменения разрешается неограниченное количество раз, однако не чаще одного раза в семь дней .

Заместитель министра обороны пояснила, что возможность изменения этих контактных данных обусловлена необходимостью поддержания актуальной информации для коммуникации с военнообязанными. В то же время, такие сведения не всегда можно автоматически получить из других государственных реестров.

Ранее "Телеграф" писал, как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК. Есть несколько способов узнать, по какой именно причине разыскивают мужчину.