Что высветится в "Резерв+", если вас исключили из воинского учета

Мужчина все равно остается невоеннообязанным

Приложениям "Резерв+" могут пользоваться даже граждане, которые исключены из воинского учета. Однако статусы у них могут быть разные.

Об этом рассказали правоведы на портале "Юристи.UA". По словам адвоката Юрия Айвазяна, установление "Резерв+" мужчинами, исключенными из учета в ТЦК и СП, не обязывает их к возвращению на учет или исполнению воинских обязанностей.

"Последствий установления вами "Резерв+" в статусе невоеннообязанного лица не будет, если у вас есть опасения по поводу того, что установка "Резерв+" сделает вас военнообязанным", — отметил юрист.

Какие статусы могут быть у "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" у граждан, исключенных из военного учета, могут отображаться разные статусы:

"Требует уточнения" — означает, что лицо находится в реестре "Оберег", но не закреплено ни за одним территориальным центром комплектования (ТЦК).

"Данные в реестре "Оберег" не найдены" — свидетельствует о том, что данные гражданина не оцифрованы или внесены некорректно.

Юрист Владислав Дерий подчеркивает, что все эти статусы не означают автоматическое возвращение гражданина на воинский учет. Человек остается невоеннообязанным независимо от того, какой статус отражен в приложении.

Эксперты однозначно заявляют, что установление приложения "Резерв+" не создает никаких рисков для исключенных из воинского учета лиц. Если вы были исключены из учета и опасения относительно использования этого сервиса — волноваться не стоит.

Напоминаем, что обновить контактные данные можно в "Резерв+". Военнообязанные граждане могут уточнить номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Изменение определенных персональных данных производится по четко определенному алгоритму. Повторно вносить изменения разрешается неограниченное количество раз, однако не чаще одного раза в семь дней .

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчину могут исключить из воинского учета. Юрист объяснил разницу между исключением и снятием с учета.