Мужу "слуги" Кормышкиной избрали меру пресечения. Уже известна сумма залога

Бизнесмен получил два подозрения

Суд избрал меру пресечения подозреваемому бизнесмену Юрию Кормышкину по делу жены, народной депутатки Ирины Кормышкиной о незаконном обогащении.

Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда. Отмечается, что Кормышкин получил залог в размере 15 млн грн.

Согласно решению суда, предприниматель обязан:

не отлучаться из Одесской и Николаевской областей;

не общаться с рядом лиц;

сообщать об изменении мест проживания и работы.

Напомним, что Кормышкин, которому принадлежит агрохолдинг "Южная аграрно-экспортная компания", получил два подозрения. Они касаются дела его жены, народной депутат от фракции "Слуга народа" Ирины Кормышкиной. Ее НАБУ подозревает в незаконном обогащении на 20 млн грн и недостоверном декларировании.

По данным следствия, с 2021 по 2022 годы нардепка получила 20 млн грн, значительно превышавших ее законные доходы. Затем женщина передала эти средства взаймы своему мужчине, который за них купил дом в Одесской области, где они и живут. В то же время ни депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные о доме и двух земельных участках, которыми они пользовались.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по делу мажорного копа Виталия Манасяна поставили точку. Суд вынес приговор.