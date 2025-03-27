Через смс — к президенту: застройщик просит жителей поддержать петицию за закон о добросовестном приобретателе

В петиции не упоминают о рисках для археологических и природоохранных объектов

Законопроект №12089, который уже передан на подпись Президенту Украины, в очередной раз вызвал резонанс в обществе. Его положения могут легализовать застройки на спорных землях, включая объекты культурного наследия, археологические комплексы и водные ресурсы.

Как сообщил активист Дмитрий Перов, один из застройщиков, компания "КАН-девелопмент" Игоря Никонова, якобы призывает жителей собственных ЖК поддержать этот закон через смс-рассылку. В сообщениях упоминается офицер Сил обороны Андрей Семидидько, якобы инициировавший петицию с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому подписать закон.

При этом адресатам не объясняют, какие именно последствия будут иметь принятие документа, особенно в отношении так называемых "добросовестных приобретателей". Людей призывают поддержать якобы "защиту права собственности", не указывая, что на практике это означает узаконение застроек на археологических памятниках, территориях водных объектов, природно-заповедного фонда.

"Один из вероятных лоббистов принятия преступного законопроекта #12089 — Игорь Никонов, изобрел инструмент достойный премии Дарвина. Жителям жилых комплексов, которые построила его компания КАН-девелопмент рассылают смс-ки вот такого содержания с настойчивой просьбой подписать петицию. Проблема в том, что в этих смс-ках не говорят об основных положениях законопроекта. В частности, индульгенции на полученные землю и имущество по истечении 10 лет. То есть все водные объекты, археологические комплексы, объекты пзф, которые были "каким-то образом" приватизированы до 2015 года — теперь законны! Как и законное строительство на них", – дописал активист.

В тексте петиции говорится, что принятие этого закона якобы гарантирует право украинцев на собственность и создает условия для привлечения инвестиций. Аргументация основывается на необходимости урегулировать ситуации, когда лицо, приобретшее имущество, не знало и не могло знать о его незаконном отчуждении. Закон предоставляет государству 10-летний срок для обжалования таких действий, после чего приобретатель получает правовую защиту.

Кроме того, авторы петиции подчеркивают, что закон не распространяется на объекты критической инфраструктуры, земли стратегического значения, объекты культурного наследия и природно-заповедного фонда. В случае признания отчуждения имущества незаконным, его стоимость обязан компенсировать орган или должностное лицо, которое приняло соответствующее решение.

Официально авторы законопроекта настаивают, что новации соответствуют практике ЕСПЧ и направлены на защиту добросовестных инвесторов. Однако критики утверждают, что под предлогом "защиты прав" могут быть узаконены застройки на спорных территориях, включая Экопарк Осокорки, Почтовую площадь, Пирогово, Китаев и другие исторические места Киева.

Закон был принят парламентом во втором чтении 12 марта 2025 года, а 17 марта он передан на подпись Президенту. Петиция, инициированная Андреем Семидидько, обнародована 24 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему вокруг предложенных изменений ломаются копья и какие угрозы несет закон. Основная причина – опасения общественности в том, что законодательные изменения позволят легализовать сделки с коммунальной и государственной землей.