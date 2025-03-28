Немалые деньги на дороги. В городе под Покровском объявили интересный тендер

Город в 20 км от фронта

В Доброполье на четвертый год полномасштабного вторжения России в Украину хотят потратить почти 20 млн гривен на ремонт дорог. Провести аукцион планируют 3 апреля 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Рrozorro. Отмечается, что заказчиком выступает Государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча".

На сумму 19 590 900,00 грн планируют провести ремонт 570 погонных метров. Заметим, что один погодный метр – это единица измерения, равная одному метру в длину и условной бесконечности в ширину.

Дата обнародования информации на сайте – 25 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений — 2 апреля 2025 года. Начало аукциона — 3 апреля 2025 года.

Интересно, что местом выполнения работ или предоставлением услуг указана шахта "Алмазная" в Доброполье, а предмет закупки — ремонт двухцепной трассы. Аукцион еще не прошел, поэтому возможно снижение цены на 97 955,00 грн. Конечным сроком выполнения работ указано 31 декабря 2025 года.

Заметим, что Доброполье находится в менее 20 км от линии фронта. Город регулярно обстреливают россияне.

Напомним, что в Киеве хотят потратить несколько миллионов гривен на ремонт в детской больнице. Речь идет о текущем ремонте центральных лестничных клеток главного корпуса за больше чем 4 млн грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Каменском хотят потратить космические деньги на уборку листьев.