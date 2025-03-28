"Хто діду проговорився?" Трамп насмішив українців заявою щодо "Шахедів" (відео)

Мережа рясніє уїдливими коментарями

Президент США Дональд Трамп заявив, що почав вивчати дані про використання Росією іранських дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Ці слова викликали шквал емоцій не тільки в українців.

Чергову резонансну заяву Трамп зробив під час брифінгу в Овальному кабінеті. Один з кореспондентів запитав 47-го президента США, чому Штати нічого не роблять з тим, що іранські безпілотники щодня атакують і вбивають українців.

"Надходять повідомлення про використання іранських безпілотників у війні в Україні… Ми подивимося, що з цього вийде. Я отримую звіти про це, ми вивчаємо ці звіти", — сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що Іран посідає одне з перших місць у списку країн, за якими треба пильно стежити. США обіцяють з'ясувати обставини цього питання.

"Нам доведеться або поговорити й розв'язати цю проблему, або з Іраном трапиться щось дуже погане — а я не хочу, щоб це сталося… Я віддаю перевагу тому, щоб ми розв'язали це питання з Іраном", — додав президент США.

Ці слова Трампа неабияк обурили українців та користувачів мережі. Вони писали, що, певно, повідомлення президенту США доставляли "Укрпоштою", бо воно напрочуд довго йшло. Також відмітили і "високу якість роботи" американської розвідки. Проте більшість коментарів мали саркастичний та жартівливий характер.

Зауважимо, що наразі швидкість доставки "Укрпоштою" складає приблизно 2-3 дні, хоча раніше ці строки могли сягати 1-2 тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нова хвиля мемів про Трампа прокотилася українським інтернетом.