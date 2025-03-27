Для Трампа это принципиально: как США могут наказать Россию за нарушение перемирия

По мнению Вениславского, в запасе у США есть ряд мер, которые могут быть очень болезненными для России

Нарушения Россией достигнутых при посредничестве США договоренностей реально зафиксировать при помощи спутниковых снимков, видео и международных наблюдателей. Кремль может получить жесткое наказание за "плохое поведение" от США, включающее эмбарго на нефтепродукты, технологии, финансовые операции и другие жесткие санкции.

При этом РФ не согласилась на полное прекращение огня, потому что ей важно продолжить давление на Украину и мир. Об этом рассказал член оборонного Комитета ВР Федор Вениславский Telegram-каналу "Труха Україна".

"Украина такие объекты, на которые не может быть террористических атак, определила. Верификация нарушений со стороны Российской Федерации очень проста, поскольку современные средства наблюдения, даже с помощью космических аппаратов, позволяют частично решить эту проблему. Плюс фиксация в видеорежиме тех последствий и средств, которые привели к разрушениям того или иного объекта", – объяснил Вениславский.

Он добавил, что сегодня в Украине много иностранных журналистов и дипломатов. Кроме того, в верификации могут принять участие и сторонние наблюдатели.

"Очень большое поле для маневров со стороны Соединенных Штатов Америки, и для Трампа, я думаю, будет принципиальный вопрос, если Россия не будет придерживаться договоренностей, которые были достигнуты. Если будет нарушен режим прекращения огня, то перечень тех санкционных мер, которые можно применить, очень велик, включая и полное эмбарго на нефтепродукты, на экспорт технологий, импорт любых технологий", – сказал нардеп.

По его словам, США могут использовать против России более жесткие санкции в плане финансового ограничения на расчеты, полное эмбарго на драгоценные металлы и драгоценные камни. По мнению Вениславского, существует ряд мер, которые могут быть очень болезненными для Кремля. Поэтому это будет зависеть от того, какие именно направления выберет команда Трампа.

Нардеп напомнил, что Украина готова к безусловному прекращению огня и установлению 30-дневного режима тишины. В то же время, на полное прекращение огня не согласились россияне, потому что для них важно продолжать давить на Украину и мировое сообщество. Таким образом Москва демонстрирует, что она готова к любой эскалации.

"Но они не признают, что они бьют по мирным объектам. Они говорят, что они бьют по военным целям, которые являются законными, но вследствие того, что какие-то РЭБы, противовоздушная оборона сбивают их с курса, они попадают в мирные города, в мирные квартиры, мирные дома", — сказал Вениславский.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что Кремль требует не только снятия санкций с "Россельхозбанка", но и других финансовых учреждений, работающих с агроэкспортом. Это не просто "гуманитарное" требование – это попытка открыть широкий финансовый шлюз. Россия пытается разморозить счета олигархов и компаний и обеспечить им беспрепятственный доступ к валютным операциям.