Зарплата неуклонно растет. Сколько получает глава Черниговской ОВА Чаус

Заработная плата украинских чиновников формируется из должностного оклада и разных надбавок

Вячеслав Чаус, председатель Черниговской облгосадминистрации в январе 2025 года после удержания налога на доходы физических лиц и военного сбора получил 87 552 гривен заработной платы. В целом за 2024 год чиновник (за вычетом налогов и сбора) получил 954 787 гривен зарплаты.

Такую информацию по запросу "Телеграфа" предоставили в Черниговской ОГА (ОВА). Размер должностного оклада Чауса в январе составил 98 757,00 гривен, с него удерживаются налоги и сборы, поэтому сумма, которую Чаус фактически получил меньше.

Размер должностного оклада председателя Черниговской облгосадминистрации в 2024 году составлял:

с 01.01.2024 – 80 717,00 гривен;

с 01.04.2024 – 86 540,00 гривен;

с 01.07.2024 – 85 064,00 гривен;

с 01.10.2024 – 94 338,00 гривен.

"Размер заработной платы, полученной председателем Черниговской областной государственной администрации, в 2024 году после удержания (отчисления) налога на доходы физических лиц и военного сбора составлял 954 787,95 гривен", — говорится в ответе на запрос.

Средняя зарплата в Чернигове на март 2025 года составляет 19 тысяч гривен. Таким образом, зарплата Чауса выше более чем вчетверо.

В прошлом году глава Черниговской ОВО не получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Также ему не начисляли материальную помощь на оздоровление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает Виталий Бунечко — глава Житомирской ОВА. Его зарплата за январь меньше, чем у Чауса.