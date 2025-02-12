Вместо воздуха – копоть. Журналист показал ужасные условия в поезде Днепр-Хелм. В УЗ уже отреагировали

Начальник поезда отказался давать жалобную книгу

Купейный вагон поезда №119 сообщением "Днепр-Хелм" заполнил едкий дым от угольной печки. Пассажиры вынуждены были дышать копотью в коридоре и купе во время поездки.

Об ужасных условиях путешествия рассказал журналист Сергей Чернявский в Facebook. "Это не плохое качество фотографий, так выглядит коридор купейного вагона. Это дым из угарного газа из печки", — написал журналист.

Сергей говорит, что трижды вызвал проводницу из-за неудобств. Сначала оказалось, что тамбур между прицепными вагонами и поездом заперт на ключ. При этом в вагоне предлагали только чай и кофе.

Начальник поезда объяснил, что тамбуры закрывают из-за случая краж. В то же время, письменного приказа об этом он не показал.

Пассажир также обратил внимание на качество постельного белья. Она была серого цвета. Когда журналист попросил жалобную книгу, начальник поезда отказался ее предоставить, как и приходить в вагон.

На ситуацию отреагировала руководитель департамента внешних и внутренних коммуникаций Укрзалізниці Анастасия Золотарева. Она попросила предоставить дату поездки и номер вагона для расследования инцидента. Информацию должны проверить.

Также ранее "Телеграф" писал, что обворованная пассажирка поезда заявила о хамстве вместо помощи. В Укрзализныце уже отреагировали.