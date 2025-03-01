Подозрение в краже денег и избитое лицо: что известно о жене экс-нардепа Семенченко и как она выглядит

Наталья Московец была в центре скандала с СБУ

Бывший народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко стал известен как военнослужащий и командир батальона "Донбасс". Его жена также нередко попадала в заголовки СМИ.

Наталья Московец получала подозрение от СБУ и даже просила помощи у президента Украины. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене Семенченко и как она выглядит.

Наталья Московец — что о ней известно

Наталья Московец в молодости

Родилась 5 марта 1983 года в Макеевке. В одних источниках говорится, что Наталья работала в компании спутникового телевидения Viasat в Донецке, а в других — что она была партнером созданной вместе с мужем компании "Новое спутниковое телевидение", которая предоставляла услуги по установке спутникового ТВ в Донецкой области. В дальнейшем фирма была закрыта.

У Семенченко и Московец есть три сына. Старшому Григорию сейчас 17 лет, сынам Михаилу и Артему — 14 лет и 13 лет соответственно.

Наталья Московец — скандалы

В 2021 году Служба безопасности Украины предъявила Наталии подозрение в хищении 150 тысяч гривен из "Благотворительного фонда батальона 'Донбасс'". Она прокомментировала ситуацию: "Теперь я — злобная воровка. Статья 185, ч.3 — лишение свободы от 3 до 6 лет. Остается понять, на кого оставить троих детей".

Позже Семенченко сообщил, что до этого его жену якобы избили. А также, что он получал угрозы от СБУ о возможном нападении на его семью. Он рассказал, что Наталья получила перелом носа, повреждения лицевых костей и сотрясение мозга, а затем перенесла операцию.

В ответ на обвинения представители СБУ сообщили журналистам, что угроз с их стороны не поступало, а Семенченко занимается манипуляциями. "Учитывая общественный резонанс и получив разрешение следователей, СБУ публикует фото с сегодняшнего вручения подозрения. На нем явно видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений", — добавили в СБУ.

В 2021 году Семенченко и бизнесмена Евгения Шевченко обвинили в создании незаконной ЧВК. Нардепа арестовали на два месяца без права залога, а его жена обратилась к президенту Зеленскому с просьбой предоставить юриста от Офиса президента.

Суд над Семенченко еще не завершен. Его отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. В интервью "Телеграфу" в сентябре 2024 года бывший депутат заявил, что несмотря на арест, он активно вовлечен в работу ГУР.

Чем занимается Наталья Московец сейчас

В настоящее время Наталья возглавляет общественную организацию "Объединение матерей и жен Защитников Украины". Она оказывает помощь военным, сохраняет память о павших и организует мероприятия для семей защитников. Живет с детьми в Киеве.

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