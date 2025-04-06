В Госдуме умудрились связать рекорд путиниста Овечкина с блокадой Ленинграда

В сети лишь посмеялись над словами россиянки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова умудрилась сравнить потенциальный рекорд российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина с блокадой Ленинграда. Накануне Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соответствующий комментарий Журовой приводит aif.ru. По ее словам, рекорд Овечкина несет сакральный смысл.

"Я болею сейчас за 895-й гол, еще болею за 900-й, потому что 900 для меня, как человека из Санкт-Петербурга, это очень важная цифра.

Почти 900 дней наш город был в блокаде во время Великой Отечественной войны. Поэтому цифра 900, 80-летие Победы для меня знаково звучит, у меня такая ассоциация. Было бы здорово, если бы Саша забил 900-ю шайбу.

Если Гретцки себя полностью посвятил только НХЛ, то у Саши есть еще такая история. Он создал Putin Team, он очень многой благотворительностью занимается.

Саша такой очень цельный, правильный парень", – заявила Журова.

Светлана Журова

В сети лишь посмеялись над словами Журовой.

Отметим, 39-летний Овечкин забросил 894 шайбу в регулярном сезоне НХЛ и повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории сильнейшей хоккейной лиги. Ожидается, что россиянин побьет достижение канадца в этом сезоне. Ранее депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил, что англосаксы помешают Овечкину побить рекорд канадца Гретцки.