Что делать, если ТЦК задерживает внесение данных медкомиссии в реестр

Юрист объяснил, куда обращаться в таких случаях

Территориальные центры комплектования (ТЦК) должны вносить результаты военно-врачебной комиссии (ВВК) в реестр "Оберег" и приложение "Резерв+". Согласно регламенту этот процесс должен занимать не более трех дней.

Однако на практике военнообязанные часто сталкиваются с задержками. Юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA" объяснил, что следует делать в ситуации, когда информация о ВВК не появляется в реестре длительное время.

По нормам решение комиссии должно быть зафиксировано в системе в течение 2-3 дней после прохождения медосмотра. Тем не менее некоторые военнообязанные сообщают, что их данные остаются невнесенными значительно дольше, что создает препятствия в процессе мобилизации или освобождения от службы.

Как действовать, если данные ВВК не внесли вовремя

Юрист рекомендует следующий алгоритм действий в случае, если после прохождения ВВК прошло более двух недель, а запись в реестре до сих пор отсутствует:

Подготовить официальное заявление в ТЦК. В документе следует потребовать внесения результатов ВВК в "Оберег" со ссылкой на установленные сроки.

Отправить заявление заказным письмом. Отправка документов по почте с описанием вложения предоставляет дополнительное доказательство обращения.

Обратиться в высшие инстанции. Если после подачи заявления проблема остается нерешенной, можно обращаться в Министерство обороны или правозащитные организации.

Ранее "Телеграф" писал, что электронное направление на ВВК можно получить в один клик. Упрощенная процедура возможна благодаря обновлению приложения "Резерв+".