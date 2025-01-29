Хотела стать депутатом и была "самой завидной невестой": что известно о крестнице Кернеса

Во время предвыборной кампании девушка красила лавки

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, занимавший этот пост в течение 10 лет, известен своей противоречивой деятельностью. Известно, что у политика была большая семья и даже внебрачная дочь, а его крестница неоднократно появлялась в его соцсетях.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о крестнице Геннадии Кернесе Анастасии Журавлевой и ее отношениях с крестным папой. Раньше она активно вела соцсети, но сейчас исчезла из публичного пространства.

Что известно о крестнице Кернеса

Анастасия Журавлева – дочь Евгения Журавлева – директора харьковского коммунального предприятия "Ритуал". Он был другом Геннадия Кернеса и арендовал номер в его гостинице "Националь" с 2016 года.

Ранее Анастасия Журавлева работала хирургом-интерном в 17-й городской больнице, где лечился Геннадий Кернес до ухода в клинику "Шарите". Также известно, что она баллотировалась в депутаты Харьковского городского совета от Блока Кернеса, однако мандат не получила. Тогда во время предвыборной кампании Журавлева красила скамейки и общалась с местными — участвовала в субботниках.

В декабре 2020 года статью об Анастасии Журавлевой и ее откровенных фото опубликовали в журнале "Самые завидные невесты". Это издание, по словам его автора, публиковало интервью с "лучшими женщинами Украины".

"Анастасия — натуральная блондинка с чувственными губами. Она ценит отношения и рядом с ней людей и уверенно идет к поставленным целям. А упорство и безграничная любовь к медицине помогают ей двигаться в правильном направлении", — так девушку охарактеризовали в журнале.

На кладбище, где похоронен Кернес, через год после его смерти прошла панихида. Тогда у могилы мэра Харькова собрались его родные, близкие, работники горсовета. Среди них была и его крестница — Анастасия Журавлева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о младшем сыне Геннадии Кернесе. Он активно занимается предпринимательством.