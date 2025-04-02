В "Армия+" можно подать рапорт на увольнение из службы: есть шесть оснований
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Юрист рассказала о плюсах и минусах новой функции
Военные теперь могут подать рапорт на увольнение из службы онлайн. Эта возможность появилась в мобильном приложении "Армия+".
Кто и как может подать рапорт, объяснила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, подать запрос можно только по следующим основаниям:
- содержание трех детей в возрасте до 18 лет;
- гибель или исчезновение близкого родственника при защите Родины;
- уход за женой или мужем с инвалидностью;
- уход и содержание ребенка с инвалидностью;
- уход за родственником или родственницей с инвалидностью;
- по состоянию здоровья.
По другим основаниям рапорты на увольнение пока нужно подавать только в бумажном виде, отмечает юрист.
Преимущества и недостатки подачи рапорта через "Армия+"
Адвокат назвала преимущества подачи рапорта онлайн. В частности, она подчеркнула следующие особенности:
- готовая форма, которая уменьшает вероятность отказа из-за неподходящего содержания;
- отсутствие проблемы с нежеланием командира принимать рапорт;
- автоматическая фиксация момента подачи документа;
- возможность отслеживания движения рапорта.
Дарья Тарасенко отметила возможные недостатки подачи рапорта через "Армия+". Юрист обратила внимание на то, что без информации по ID командира подать рапорт будет невозможно. Также она подразумевает проблему с невозможностью подачи оригиналов документов через приложение.
Ранее "Телеграф" писал, что есть три основания для увольнения военного из-за болезни. Командование не имеет права отказать в принятии рапорта.