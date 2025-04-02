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В "Армия+" можно подать рапорт на увольнение из службы: есть шесть оснований

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Военная служба
Военная служба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист рассказала о плюсах и минусах новой функции

Военные теперь могут подать рапорт на увольнение из службы онлайн. Эта возможность появилась в мобильном приложении "Армия+".

Кто и как может подать рапорт, объяснила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, подать запрос можно только по следующим основаниям:

  • содержание трех детей в возрасте до 18 лет;
  • гибель или исчезновение близкого родственника при защите Родины;
  • уход за женой или мужем с инвалидностью;
  • уход и содержание ребенка с инвалидностью;
  • уход за родственником или родственницей с инвалидностью;
  • по состоянию здоровья.

По другим основаниям рапорты на увольнение пока нужно подавать только в бумажном виде, отмечает юрист.

Преимущества и недостатки подачи рапорта через "Армия+"

Адвокат назвала преимущества подачи рапорта онлайн. В частности, она подчеркнула следующие особенности:

  • готовая форма, которая уменьшает вероятность отказа из-за неподходящего содержания;
  • отсутствие проблемы с нежеланием командира принимать рапорт;
  • автоматическая фиксация момента подачи документа;
  • возможность отслеживания движения рапорта.

Дарья Тарасенко отметила возможные недостатки подачи рапорта через "Армия+". Юрист обратила внимание на то, что без информации по ID командира подать рапорт будет невозможно. Также она подразумевает проблему с невозможностью подачи оригиналов документов через приложение.

Ранее "Телеграф" писал, что есть три основания для увольнения военного из-за болезни. Командование не имеет права отказать в принятии рапорта.

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#Военная служба #Рапорт #Армия+