Як військовому звільнитися зі служби по догляду за людиною з інвалідністю
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Юристи пояснили, які документи потрібно зібрати
Військовослужбовці, які є опікунами осіб з інвалідністю 2 групи, можуть звільнитися зі служби. Проте цей процес потребує дотримання певної процедури та подання відповідного пакету документів.
Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Питання звільнення з військової служби регулюють такі нормативні акти:
- Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу",
- Положення про проходження військової служби громадянами України,
- Сімейний кодекс України та інші акти.
Згідно з цими документами, військовослужбовець має право на звільнення, якщо він є єдиною особою, що здійснює догляд за близьким родичем із 2 групою інвалідності.
Хто може ініціювати звільнення
Процес звільнення може ініціювати:
- сам військовослужбовець, подавши рапорт до командування,
- опікун або законний представник особи з інвалідністю (якщо військовослужбовець не може самостійно подати документи).
Які документи необхідні для звільнення
Юристи пояснюють, щоб отримати право на звільнення, потрібно надати:
- рапорт на звільнення;
- документ про інвалідність (висновок МСЕК);
- медичну довідку про потребу в постійному догляді;
- документи про родинний зв’язок (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
- довідку соцслужб про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд (за потреби).
"Рапорт подається безпосередньо командиру військової частини, який розглядає його та передає до відповідних органів", — підкреслюють фахівці.
Керівництво здійснює перевірку поданих документів на відповідність та достовірність. Якщо підстави для звільнення підтверджені, ухвалюється відповідне рішення.
Після цього на основі висновків командування видається наказ про звільнення, і військовослужбовець отримує необхідні документи для оформлення догляду за особою з інвалідністю.
Раніше "Телеграф" писав, що в "Армія+" можна подати рапорт на звільнення зі служби. Хто з військових може скористатися новою функцією.