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Як військовому звільнитися зі служби по догляду за людиною з інвалідністю

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Військова служба та догляд за рідними
Військова служба та догляд за рідними. Фото Колаж "Телеграфу"

Юристи пояснили, які документи потрібно зібрати

Військовослужбовці, які є опікунами осіб з інвалідністю 2 групи, можуть звільнитися зі служби. Проте цей процес потребує дотримання певної процедури та подання відповідного пакету документів.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Питання звільнення з військової служби регулюють такі нормативні акти:

  • Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу",
  • Положення про проходження військової служби громадянами України,
  • Сімейний кодекс України та інші акти.

Згідно з цими документами, військовослужбовець має право на звільнення, якщо він є єдиною особою, що здійснює догляд за близьким родичем із 2 групою інвалідності.

Хто може ініціювати звільнення

Процес звільнення може ініціювати:

  • сам військовослужбовець, подавши рапорт до командування,
  • опікун або законний представник особи з інвалідністю (якщо військовослужбовець не може самостійно подати документи).

Які документи необхідні для звільнення

Юристи пояснюють, щоб отримати право на звільнення, потрібно надати:

  • рапорт на звільнення;
  • документ про інвалідність (висновок МСЕК);
  • медичну довідку про потребу в постійному догляді;
  • документи про родинний зв’язок (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
  • довідку соцслужб про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд (за потреби).

"Рапорт подається безпосередньо командиру військової частини, який розглядає його та передає до відповідних органів", — підкреслюють фахівці.

Керівництво здійснює перевірку поданих документів на відповідність та достовірність. Якщо підстави для звільнення підтверджені, ухвалюється відповідне рішення.

Після цього на основі висновків командування видається наказ про звільнення, і військовослужбовець отримує необхідні документи для оформлення догляду за особою з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Армія+" можна подати рапорт на звільнення зі служби. Хто з військових може скористатися новою функцією.

Теги:
#Догляд #Мобілізація #Особа з інвалідністю #Відстрочка від мобілізації