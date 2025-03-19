В Одессе попрощались с активистом Ганулом (фото, видео)

Прощание с активистом проходило в Соборе Рождества Христова ПЦУ

В среду, 19 марта, сотни людей собрались в Одессе, чтобы провести в последний путь активиста Демьяна Ганула, которого на прошлой неделе застрелили в центре города на глазах прохожих. Попрощаться с ним пришли военнослужащие, активисты, родственники и горожане.

Многие люди собрались в парке Шевченко, чтобы отдать активисту последнюю дань уважения. Они принесли цветы, стояли с государственными и красно-черными флагами, пели гимн и почтили память Демьяна Ганула минутой молчания.

Военные, родственники и горожане пришли проститься с Демьяном Ганулом

Люди пели гимн и почтили память Ганула минутой молчания

Траурная церемония с убитым активистом проходила в Соборе Рождества Христова ПЦУ. В гроб Ганула положили фуражку ВМС, поскольку Демьян накануне убийства присоединился к составу подразделения особого назначения Военно-морских сил ВСУ. Гроб активиста накрыли флагом Украины.

Траурная церемония проходила в одесском Соборе Рождества Христова

Сотни людей пришли на прощание с убитым активистом

Жена Ганула поблагодарила всех, кто пришел проводить его в последний путь и назвала смерть мужа не только своей личной потерей, но и потерей всей Одессы и Украины. Жанна Вознюк поблагодарила Демьяна за дочь Сару, отметив, что расскажет ей, каким он был замечательным отцом.

В гроб Демьяна положили фуражку ВМС

Как проходило прощание с Демьяном Ганулом

"Телеграф" писал ранее, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своих соцсетях он писал, что опасается покушения на свою жизнь или своих родных.

Также мы писали, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Им оказался Сергей Шалаев, который служил в 28 ОМБР. Суд уже избрал ему меру пресечения.