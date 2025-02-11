Будут проверять документы и задерживать нарушителей: что будет делать военная полиция

Новая структура будет иметь широкие полномочия

Военная полиция с широкими полномочиями в скором времени может появиться в Украине — Верховная Рада продолжает работу над ее созданием. Новый правоохранительный орган сможет задерживать нарушителей, проводить проверку транспорта и получит право доступа к жилью в чрезвычайных случаях.

Штраф за невыполнение требований военных полицейских составит 17 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, пишет "Судебно-юридическая газета".

Новая структура сможет останавливать транспорт и проверять документы у водителей. Также полицейские будут вправе ограничивать движение пешеходов, если это нужно для задержания подозреваемых. В крайних случаях, когда нужно спасти чью-то жизнь или поймать преступника, они смогут заходить в жилище людей.

Рада уже поддержала соответствующий законопроект №6569-д в первом чтении. В военной полиции будет работать около полутора процентов от всего количества военнослужащих ВСУ. Правоохранители смогут разыскивать и задерживать нарушителей.

Депутаты также планируют создать военные суды, рассматривающие дела о военных преступлениях. В частности, это дела о дезертирстве и самовольном уходе.

Деньги на работу военной полиции будут выделены из государственного бюджета через Минобороны. Дополнительное финансирование могут предоставить международные партнеры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Сырский анонсировал изменения в подготовке военных. Главком ВСУ провел совещание по вопросам повышения качества подготовки военных.