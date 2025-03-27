Трамп подтолкнул? В Китае сделали важное заявление о сотрудничестве с ЕС

Для Пекина открываются желаемые возможности

Китай готов сотрудничать с Европейским Союзом (ЕС), чтобы вместе "противостоять односторонним действиям и протекционизму". На протяжении десятилетий Пекин хочет ослабить американское влияние на европейском континенте.

Об этом заявил вице-премьер Китая Хэ Лифэн руководителю торговли блока в Пекине Марошу Шефковичу, передает Reuters. Отмечается, что Китай активно поддерживает идею "стратегической автономности Европы".

"Китай готов сотрудничать с Европейским Союзом для надлежащего разрешения экономических и торговых споров", — сказал Лифэн.

Добавим, что, по мнению эксперта из азиатско-тихоокеанского региона аналитического центра Adastra Антона Ганоцкого, ослабление союза Вашингтона и ЕС – это шаг к локализации геополитической роли США в мире. Что в свою очередь открывает возможность Пекину построить желаемые отношения с Европой.

Президент США Дональд Трамп своими действиями делает все, чтобы этот план Китая реализовался. Но не следует забывать, что Пекин продолжает поддерживать Россию и проявлять свою лояльность к войне в Украине, называя ее "украинско-российским кризисом".

В то же время Трамп подчеркивал, что США не желают войны с Китаем, но, если это произойдет, они будут готовы на нужном уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп обложил пошлинами Китай. Уже известно, как ответили в Поднебесной, и что это значит для обычных людей.