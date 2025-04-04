Переговоры по введению миротворцев стартовали в Киеве. Какие страны принимают участие

Речь идет о "коалиции желающих"

Встреча представителей Франции, Великобритании и Украины началась в Киеве в пятницу, 4 апреля. Она посвящена обсуждению размещения военного контингента в Украине.

Об этом сообщает "Суспільне". Изданию стало известно о встрече от источника в дипломатических кругах.

Источник уточнил, что встреча состоится на уровне начальников военных штабов. Францию представляет генерал Тьерри Буркхард, Великобританию — адмирал Энтони Радакин. В течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными.

Кроме того, в пятницу у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель нынешнего визита начальников военных штабов стран-союзниц – обсуждение возможностей по размещению в Украине иностранного контингента.

Ранее эту встречу анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок рассказал, что на встрече будут присутствовать представители исключительно военных ведомств стран, и это будет "первая глубокая встреча".

По его словам, переговоры будут базироваться в первую очередь на "подготовленных позициях украинской стороны". Соответствующая договоренность была достигнута во время третьего саммита коалиции желающих в Париже.

Как сообщал "Телеграф", в конце марта состоялась встреча руководителей генштабов ряда европейских стран в Лондоне. Западные союзники обсуждали создание детальных военных планов для англо-французских миротворческих сил, обеспечивающих подготовку к возможному перемирию в Украине.