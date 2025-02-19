От 3 до 8 лет за решеткой: Рада усилит ответственность за незаконную мобилизацию

Чиновников ТЦК могут сажать на 8 лет за безосновательный призыв

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект о наказании работников военкоматов и медкомиссий за незаконный призыв. Документ предусматривает до 8 лет тюрьмы для тех, кто незаконно отправит на службу непригодных лиц или безосновательно освободит кого-либо от призыва.

Об этом сообщил соавтор законопроекта №12442, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, пишет "Судебно-юридическая газета". Предполагается, что этот закон должен защитить права украинцев от злоупотреблений во время мобилизации.

Соавторами данного документа, кроме Бужанского, являются депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Александр Бакумов и члены Комитета по нацбезопасности во главе с Александром Заветневичем. Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми статьями.

Согласно ему, работникам ТЦК (военнокоматов) будет угрожать от 3 до 8 лет за решеткой, если они призовут того, кто не подлежит мобилизации, или незаконно освободят кого-то от службы. Им также запретят работать на определенных должностях в течение 1-3 лет.

Такое же наказание получат врачи из военно-врачебных комиссий (ВВК), которые намеренно признают больных пригодными к службе или, наоборот, освободят здоровых от призыва.

Максим Бужанский пояснил, что закон накажет и тех, кто незаконно мобилизует граждан, и фальсифицирующих результаты медосмотров.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс двумя новыми статьями: о нарушении порядка медосмотра и о нарушении порядка призыва граждан. Закон будет действовать в условиях военного положения и должен сделать процесс мобилизации более справедливым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после отмены военного положения мобилизация может продолжаться. Юрист объяснил, почему.