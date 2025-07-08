В сети почти нет информации о них: что известно о родителях Залужного

Родители будущего "железного генерала" тяжело работали

За каждым сильным человеком стоит семья, вложившая в него эти ценности. Родители Валерия Залужного — не публичные люди, которые воспитывали его в любви. Да, семья не была богатой, но его мама и отец тяжело работали, чтобы у детей все было.

Сегодня, 8 июля, "железный генерал" отмечает свое 52-летие. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Валерия Залужного.

Что известно о родителях Валерия Залужного

Родители "железного генерала" тяжело работали. Мама – на железнодорожном вокзале кассиршей, а отец – на заводе. Отец будущего руководителя украинской армией имел звание офицера, поэтому неудивительно, что Валерий избрал именно такую профессию.

Жила семья в Новограде-Волынском (ныне Звягель). Этот город называют "городом военных", потому что там много воинских частей. Еще в школе маленький Валерий часто играл солдатиками на парте, часто видел людей в форме и рисовал военных.

Поскольку родители целыми днями были на работе, Валерию часто приходилось сидеть с младшим на 13 лет братом Артуром. Он водил его в школу, готовил к первому классу, а потом старший брат дарил младшему игрушки, а также приставку "Денди".

Со временем родители развелись, а обязанности старшего мужчины в семье достались Валерию. Однако неизвестно, сколько лет будущему "железному генералу" было тогда.

В целом в сети очень мало информации о родителях Валерия Залужного. Известно, что отец генерала скончался в 2001 году. Однако причина смерти не сообщалась. Мама посла Украины в Великобритании родом из Черниговщины. Однако, где она проживает сейчас, неизвестно. Снимков родителей Залужного нет в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о брате Валерии Залужном. Артур Залужный воевал на Донбассе, а затем стал советником в Министерстве иностранных дел.