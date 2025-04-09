Хуже, чем хаос: Гудыменко назвал главные проблемы Минобороны

У ведомства есть много проблем и простого их решения не существует

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко раскритиковал украинское оборонное ведомство за медлительность и неповоротливость. При этом, он отмечает, что проблемы, которые наблюдались там десятилетиями, и сейчас не решаются.

Об этом он написал в блоге для Украинской правды. По словам Гудыменко, Минобороны в нынешней форме "не отвечает ни одному из требований, которые перед министерством предъявляют и армия, и власть, и народ Украины в целом".

Среди основных проблем он выделяет:

Огромное количество сотрудников, сопоставимое с армейским корпусом;

Дублирование рабочих процессов, из-за которых много работников делает ненужную работу;

Культура безответственности: "отсутствие ответственности за свои действия, нежелание брать ответственность на себя и желание переложить ответственность на кого-то другого", Гудыменко называет "тремя китами", на которых держится МОУ;

Отсутствие конечной цели работы и, как следствие, направления развития министерства;

Многочисленные функции, которым МОУ заниматься не должно, но почему-то занимается — например, удержание и управление домами культуры;

Отсутствие обратной связи, внутреннего аудита и систем самоконтроля;

Коррупционные схемы, которые хоть и изменились в последние годы, но никуда особо не делись.

"Следовательно, если коротко, то Министерство обороны Украины является медленным, огромным, хилым и безответственным, и продолжает становиться более медленным, еще большим, более слабым и безответственным", — сказал Гудыменко.

По его словам, в начале российского вторжения в ведомство пришло большое количество мотивированных профессионалов, однако их потенциал был утрачен.

"В министерстве обороны чаще всего получается так, что человек с амбициями, с видением и внутренним ресурсом попадает в окружение пожилых полковников, теряет инициативу, потом желание, потом волю к переменам, а потом сам становится полковником", — отметил он.

Также Гудыменко указывает на то, что сфера закупок особенно страдает из-за того, что чиновники боятся получить тюремный срок, если согласуют контракты на продукцию, которая оказалась хоть немного дороже, чем у конкурентов. Поэтому получается так, что заказывается оборудование по самой низкой цене и часто получается, что контракты исполняются с задержками или не исполняются вовсе. Это связано с тем, что правоохранителям легко доказать закупки по завышенным ценам, но практически не могут притянуть кого-либо к ответственности за бездеятельность.

"Именно поэтому чиновник, как правило, ориентируется в первую очередь на цену товара – его стимул очень эгоистичен и прост, формулируется как "не хочу сесть". При этом потребности фронта будто бы исчезают, выносятся за рамки, как для самого чиновника, так и для контролирующих или правоохранительных органов", — добавил он.

Он также отмечает, что заменить руководство министерства в этом случае будет недостаточно.

"Нужен функциональный аудит, комплексная реформа, долгое и тяжелое выколупывание "дипстейта полковников", массовое сокращение, профессиональный наем новых сотрудников, иначе говоря – совершенно новая архитектура, культура и философия министерства обороны", — добавил Гудыменко.