Пекин отреагировал на взятие в плен китайских солдат в Украине: "Мы требовали держаться подальше"

Китайская сторона проверяет соответствующую информацию о попадании своих граждан в плен

На фоне информации о китайских военных, которые попали в плен ВСУ, в Министерстве иностранных сделали заявление. Там отмечают, что якобы не направляли своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Он призвал китайских граждан избегать вовлеченности в боевые действия.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта (в Украине, — Ред.), избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", — сказал он.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что китайская сторона проверяет соответствующую информацию о попадании своих граждан в плен.

Предыстория

Украинские военные взяли в плен двух китайцев, воевавших со стороны России в российско-украинской войне. Они попали в плен к нашим военным во время боев в Донецкой области. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", — сказал глава государства.

Он добавил, что по его информации, китайцев в российской армии значительно больше двух. Все факты выясняются — работают ВСУ, разведка, СБУ и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США прокомментировали новость о взятии Украиной в плен двух китайских солдат.