"Засветился" по делу о фейковых инвалидностях, но получил новую должность: куда Зеленский назначил эксгенпрокурора Костина

СМИ уже писали о возможном назначении Костина именно послом

Бывший генпрокурор Андрей Костин, не наказавший ни одного из прокуроров с фальшивыми инвалидностями, стал новым послом Украины в Нидерландах. Такое решение принял Президент Зеленский 7 апреля.

Согласно указам главы государства, Костин не только будет представлять Украину в Нидерландах, но и будет параллельно работать представителем при Организации по запрещению химического оружия.

Соответствующие документы в понедельник, 7 апреля, были обнародованы на сайте Офиса Президента. В тексте второго указа отмечается, что Костин будет исполнять обязанности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия одновременно с дипломатической работой в Королевстве Нидерланды.

Верховная Рада уволила Андрея Костина с должности генерального прокурора в конце октября 2024 года. Перед этим в прокуратуре разгорелся скандал из-за прокуроров, получавших фальшивые документы об инвалидности и незаконных льготах. Расследование журналиста Юрия Бутусова выявило массовую схему в Хмельницкой области. Там во время обысков у руководительницы медико-социальной комиссии было обнаружено более 6 млн долларов.

Позже Минздрав отменил инвалидность 74 прокурорам из 526 по всей Украине. Несмотря на поручение президента расследовать эти факты, при руководстве Костина только двум прокурорам объявили подозрения, а ни одного не уволили с должности.

После увольнения в медиа появлялась информация о желании Костина получить дипломатическую должность или работу в Международном уголовном суде. В то же время, источники сообщали, что в Офисе президента "решили не поощрять его новой должностью". Тем не менее в конце прошлого года несколько СМИ уже писали о возможном назначении Костина именно послом в Нидерландах.

В этой должности Андрей Костин заменит Александра Карасевича, которого Владимир Зеленский уволил 29 ноября прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экс-заместитель Костина рассказал, в чем вина бывшего генпрокурора. По словам юриста, основная его вина в том, что он не обеспечил надлежащую организацию работы органов прокуратуры.