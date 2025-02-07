Опытный генерал и лидер инноваций: что нужно знать о новых заместителях Умерова

Эти назначения – часть комплексного подхода к усилению Вооруженных Сил, считает Умеров

В пятницу, 7 февраля, Кабинет министров Украины произвел кадровые назначения в Министерстве обороны. Новыми замминистра стали генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и капитан Валерий Чуркин.

О своих новых заместителях рассказал глава военного ведомства Рустем Умеров.

"Сегодня Кабинет министров Украины по моему представлению назначил двух новых заместителей министра обороны", – написал он в Facebook.

Евгений Мойсюк

"Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – один из опытнейших офицеров нашей армии, боевой командир. Его зона ответственности – развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов", – уточнил Умеров.

Он также добавил, что опыт Мойсюка охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Евгений Георгиевич Мойсюк родился 7 октября 1979 года в Черновцах. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, уполномоченный Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины (2024 — 2025).

В прошлом — заместитель Главнокомандующего ВСУ (2021-2024), командующий Десантно-штурмовым войсками Вооруженных сил Украины (2019-2021), первый заместитель командующего ДШВ (2018-2019), командир 81-й аэромобильной бригады (2014-2). Участник русско-украинской войны.

С декабря 2014 года непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником здания аэропорта — выводом личного состава.

Стал первым военным ВСУ, начинавшим войну в должности комбата и получивший звание генерала.

Мойсюк награжден Орденом Даниила Галицкого, Орденами Богдана Хмельницкого III и II ст., Крестом боевых заслуг.

Валерий Чуркин

"Офицер, участник боевых действий, присоединившийся к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин – лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦГТР) ВСУ", – написал Умеров.

Министр обороны пояснил, что, как его заместитель, Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

"Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. На новой должности ожидаем масштабирования этой работы", – говорится в публикации.

Валерий Чуркин родился 19 июня 1984 года в Киеве. В гражданской жизни работал в сфере менеджмента, логистики и разработки ПО.

С первых дней полномасштабного российского вторжения вступил добровольцем в ряды ВСУ. Занимал должности командира взвода, командира роты, заместителя начальника штаба 126-го отдельного батальона территориальной обороны 112-й отдельной бригады территориальной обороны, а также командира воинской части.

В 2023 году возглавил организационно-плановое отделение Центра разработки и сопровождения информационных проектов.

С конца 2023 по январь 2024 возглавлял Центр разработки и сопровождения информационных проектов.

В январе 2024 года назначен начальником Центра масштабирования технологических решений. Подразделение выступает экспертом и привлекается к многочисленным рабочим группам по направлениям инноваций и цифровизации в Силах обороны Украины.

"Эти решения – часть комплексного подхода к усилению наших Вооруженных Сил, модернизации управления и технологического развития армии", – резюмировал Умеров.

Напомним, главой Офиса генерального прокурора может стать бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, занимающий в настоящее время должность заместителя министра обороны. Генерал также рассматривается на другой пост: его могут назначить военным прокурором.