Действительно ли Зеленский готовится снять Сырского? Что говорят в ОП и Генштабе

По словам источников в ОП, информация нардепа Гончаренко не соответствует действительности

Источники "Телеграфа" в Офисе президента не подтверждают, что Владимир Зеленский планирует заменить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на генерала Евгения Мойсюка. Эту информацию во вторник, 18 марта, обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность).

"Гончаренко говорит неправду", — лаконично ответили источники в ОП.

Напомним, Александр Гончаренко написал, что решение относительно вероятных кадровых переназначений у президента рассматривают из-за якобы "провала на Курском направлении".

Скрин из Telegram-канала Александра Гончаренко

Собеседники в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в настоящее время нет соответствующей информации о планах замены Главкома Сырского.

Следует отметить, что Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 14 марта, отметил важность операции Сил обороны Украины в Курской области.

"Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой сильный удар", — сказал президент, подчеркнув, что украинским защитникам удалось удержать и Покровск, и Харьков, и Сумы.

Впрочем, в сети появляется немало отдельных свидетельств, что с отводом войск из Курской области действительно возникли проблемы. В комментарии BBC украинские военные сравнили отвод войск со сценами из фильма ужасов. Отдельно следует отметить, что украинские журналисты жалуются на серьезные проблемы с доступом в Сумскую область, куда и отошли подразделения ВСУ из Курщины.

Что известно о Евгении Мойсюке

Евгений Мойсюк — украинский военный, генерал-лейтенант ВСУ, с 7 февраля 2025 года занимает должность заместителя министра обороны. Кстати, войну он начинал в звании командира батальона, а впоследствии был повышен до генерала.

Также успел поработать вместе с Валерием Залужным — с 2021 по 2023 год был заместителем Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, что нынешний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был назначен на должность в 2024 году — накануне Дня Независимости. "Телеграф" рассказывал, что известно о главе украинской армии, родившемся в России.