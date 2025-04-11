Разом понад 25 років, але залишається у його тіні: як виглядає дружина голови Ради Стефанчука і що про неї відомо

Дружина Стефанчука займається підприємницькою діяльністю

Глава українського парламенту Руслан Стефанчук, який у молодості грав у КВК і суперничав із Володимиром Зеленським, понад 25 років перебуває у шлюбі з дружиною Мариною. Жінка уникає публічності, хоча разом із чоловіком прийшла до Ради, проте як помічниця народного депутата.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марина Стефанчук та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Марина Стефанчук — як виглядає і чим займається дружина Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук, чинний голова Верховної Ради, одружений з Мариною з 1999 року. У пари двоє дітей – син Олесь та дочка Злата.

Руслан Стефанчук із дружиною понад 25 років у шлюбі

Про Марину Стефанчук відомо небагато: вона рідко з’являється на публіці й вважає за краще залишатися в тіні. Згідно з відкритими джерелами, вищу освіту вона здобула у Хмельницькому університеті управління та права, закінчивши спеціальність "Правознавство" та здобувши кваліфікацію юриста.

У 2019–2020 роках Марина обіймала посаду професора кафедри правосуддя на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як виглядає Марина Стефанчук

З 2020 року вона продовжила працювати у тому ж університеті — на кафедрі нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури та судоустрою Інституту права у статусі професора. Марина Стефанчук є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Руслан та Марина Стефанчук

Також відомо, що дружина голови парламенту працювала помічницею народного депутата Данила Гетьманцева. В інтерв’ю "Схемам" Руслан Стефанчук зазначив, що його дружина є доктором юридичних наук, тому депутат Гетьманцев, з яким вони захищалися в один день, запропонував їй працювати на громадських засадах. Дружина Стефанчука допомагала йому з тих та інших питань у створенні законодавства.

Як виглядає дружина та діти Руслана Стефанчука

Щодо доходів, то згідно з декларацією чимала частина сімейного бюджету припадає на дружину Руслана Стефанчука. Жінка отримує півмільйона гривень заробітної плати від Київського університету Т. Шевченка, а також понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності.

Дружина Стефанчука займається підприємництвом

Також глава парламенту задекларував комплект ювелірних прикрас своєї дружини Марини, але їхня вартість не розголошується.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Арсенія Яценюка, яка подарувала йому двох доньок. Вони разом у шлюбі вже понад 25 років.