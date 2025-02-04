Выборы в укрытиях и окопах. Голосовал ли кто-нибудь в мире во время войны?

США советуют "перезагрузить" власть, но это только кажется простым

Соединенные Штаты на днях призвали Украину рассмотреть возможность проведения выборов до конца текущего года. Так, Reuters процитировал спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога, который заявил, что при достижении соглашения о прекращении огня с Россией "в ближайшие месяцы" США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы.

Заявление вызвало резонанс, а советник президента Украины Дмитрий Литвин подверг критике идею американцев, заявив, что прекращение огня и выборы в Украине "не испугают" Владимира Путина, а для прекращения войны необходим конкретный план совместных действий Украины и США.

Пока украинцы обсуждают идею проводить выборы в условиях боевых действий и отсутствия очень значительной части населения (кто-то воюет, кто-то уехал за границу, кто-то находится в оккупации), "Телеграф" вспоминает, проводил ли вообще кто-то из стран выборы в XX веке, когда там происходила война.

Как США снабжали своих солдат бюллетенями

Одним из главных аргументов критиков проведения выборов в Украине сейчас является то, что в них не могут участвовать военные. Мол, кто понесет солдатам бюллетень в окоп и обеспечит соблюдение избирательного права.

История Америки позволяла солдатам голосовать из зон боевых действий и возвращать бюллетени для подсчета с XIX века. К 2020 году этот механизм был налажен настолько, что проголосовать солдату в Афганистане было легче, чем гражданскому американцу в каком-либо из штатов на локдауне через Covid, пишет NBC. Это даже может объяснить, почему требование о выборах на войне, которое для украинцев кажется культурным шоком, для американцев может быть обыденностью.

Вообще, первое голосование в США, где военные могли участвовать прямо с поля битвы, проводилось в 1864 году во время Гражданской войны, которая продолжалась непосредственно в Америке. Проголосовать смогли 150 тысяч из 1 миллиона желающих. Бюллетени отправляли обратно по почте. Конкретно война и положила начало популярности заочного голосования в Штатах.

Вспомним также, как обеспечивали право проголосовать американским солдатам на 7 ноября 1944 года в разгар Второй мировой. Страна вступила в войну 8 декабря 1941 г. после нападения на базу в Перл-Харборе. 5 миллионов 700 тысяч мужчин и женщин были тогда в униформе, рассеянные по пяти континентам и семи морям.

Вторая мировая изменила законы о голосовании в США в пользу военных (были отменены требования определенных штатов о дополнительном налоге для таких лиц/требование подавать заявку в своем штате об изменении места голосования). Голоса военных американцев в Европе считались весомым ресурсом, за который шла борьба. Республиканцы и демократы подозревали, что солдаты подавляющим большинством будут голосовать за партию своего главнокомандующего.

Всего на выборах 1944 проголосовало 55,5% военных и гражданских избирателей. Для гражданских лиц этот процент составил 58%, для военнослужащих 29.2%.

Также показательны истории о пленных американцах, которые показывали свое недовольство отсутствием права избирать президента голосованием на соломинках в немецком лагере Stalag Luft IV. В лагере победил также Рузвельт.

Голосование на соломинках

Правда, во всей этой идиллической картине демократического волеизъявления было несколько отличий от ситуации в Украине: территорию США (вместе с гражданами на ней) не оккупировала другая страна, а гражданские американцы в США были не подвергались риску погибнуть в месте голосования от прилета вражеской ракеты.

Великобритания: выборы переносили две войны подряд

Соединенное Королевство провело местные выборы в 1914 и 1915 годах во время Первой мировой войны. При этом важно, что парламентские выборы не проводили и отложили их до завершения боевых действий. На территории страны не было боев, однако она активно обстреливалась врагом. Британию бомбили немецкие дирижабли и тяжелые бомбардировщики.

В период Второй мировой войны парламентские выборы также не проводились и были перенесены на 1945 год. Депутаты просидели в парламенте 10 лет.

Хотя перемены все же происходили: после поражения союзников во Франции в мае 1940 года премьер-министр Невилл Чемберлен ушел в отставку. Новым премьер-министром стал Уинстон Черчилль, а в состав его правительства вошли представители разных политических партий для обеспечения единства в условиях войны. Главными игроками были Консервативная и лейбористская партия.

Регулярно проходили промежуточные выборы (by-election) для замещения вакантных мандатов в Палате общин, вызванных смертью депутатов/ их отставкой/переводом на другие должности. В целом такие выборы состоялись примерно в 150 одномандатных округах. Чтобы сохранить национальное единство, коалиционные политические силы договорились не соревноваться между собой, проводя выборы без альтернативы: партия, чье место освобождалось, выдвигала своего кандидата, а другие партии не выдвигали оппонентов.

Однако приведший страну к победе премьер Уинстон Черчилль и Консервативная партия выборы проиграли. Конкуренты выиграли гонку, сделав акцент на социальных реформах, доступном жилье, социальном обеспечении и здравоохранении.

Израиль

В Израиле после атаки ХАМАС на южные области 7 октября 2023 года запланированные местные выборы были первоначально отложены с 31 октября на 30 января 2024 года. А затем перенесены еще раз до 27 февраля 2024 из-за участия резервистов в боевых действиях.

Избирательный процесс все же состоялся в условиях активных боевых действий, но в некоторых регионах, ближайших к зоне конфликта, голосование не проводилось. Опять же, никакая территория Израиля в это время не была оккупирована враждебной страной.

Афганистан

В Афганистане выборы проводились во время активных боевых действий, в частности, в период войны, длившейся с 2001 по 2021 год.

Президентские выборы 2004 года . Первые демократические выборы после свержения режима Талибана. Голосование проходило в условиях нестабильности, но явилось важным шагом в создании новой политической системы. Хамид Карзай был избран президентом.

. Первые демократические выборы после свержения режима Талибана. Голосование проходило в условиях нестабильности, но явилось важным шагом в создании новой политической системы. Хамид Карзай был избран президентом. Парламентские выборы 2005 года прошли на фоне военных действий. Несмотря на угрозу Талибана, голосование прошло, и новый парламент был сформирован.

прошли на фоне военных действий. Несмотря на угрозу Талибана, голосование прошло, и новый парламент был сформирован. Президентские выборы 2009г. Эти выборы сопровождались насилием и обвинениями в фальсификации. Хамид Карзай был переизбран, но явка избирателей была низкой из-за страха перед терактами.

Эти выборы сопровождались насилием и обвинениями в фальсификации. Хамид Карзай был переизбран, но явка избирателей была низкой из-за страха перед терактами. Президентские выборы 2014 года . Проходили в условиях растущего насилия со стороны Талибана. Ашраф Гани выиграл эти выборы, став новым президентом.

. Проходили в условиях растущего насилия со стороны Талибана. Ашраф Гани выиграл эти выборы, став новым президентом. Президентские выборы в 2019 году. Состоялись на фоне угроз от Талибана и других террористических группировок. В день голосования произошли многочисленные нападения, в результате которых погибли люди. Голосование продолжилось, но явка была низкой из-за страха и недоверия к процессу.

Ну, и вообще остается вопрос, привели ли эти выборы к улучшению ситуации в стране? После вывода США своих войск, падения демократического правительства и прихода к власти Талибана этот вопрос сугубо риторический.

Ирак

В Ираке выборы провели несколько раз в ходе активных боевых действий. В частности, в 2005 году после свержения режима Саддама Хусейна (2003 год) прошли парламентские выборы. Они проходили в условиях высокого уровня насилия, а территорию контролировали американские войска. Террористы, как и угрожали, провели ряд нападений на избирателей, погибли несколько десятков человек.

В 2010 году в Ираке состоялись вторые парламентские выборы со времени возглавляемого американцами вторжения. Улицы городов и сел Ирака патрулировали полмиллиона военных и полицейских. Однако терактов это не остановило — сторонники "Аль-Каиды" устроили ряд нападений и взорвали два многоквартирных дома. Целью нападений было испугать граждан и отговорить их от голосования как "поддержки оккупации".

Итак, как показывает история, большинство стран все же откладывало масштабные (парламентские или президентские) выборы, когда на ее территориях проходили войны. Однако волеизъявление происходило в кратчайшие сроки после завершения боевых действий.

Ранее опасность военных выборов объяснил бывший замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.