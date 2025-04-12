Зеленский ввел в действие санкции СНБО против экс-главы Нацбанка Арбузова, экс-нардепа Клюева и не только

Санкции вступают в силу 12 апреля

Бывший глава Нацбанка Сергей Арбузов, экснардеп Сергей Клюев и предприниматель Виктор Полищук теперь находятся под санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении этих лиц.

Соответствующий указ №231/2025 размещен на сайте президента. Он вступает в силу с дня опубликования. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также санкции введены против совладелицы "Айбокс банка" Алены Шевцовой.

Сергей Арбузов – что о нем известно

Пророссийский политик и государственный деятель. Бывший украинский экономист, банкир, финансист, предприниматель. В январе-феврале 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Украины. Первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова с 24 декабря 2012 года по 28 января 2014 года. Председатель Национального банка Украины (2010-2013). Арбузов сбежал из Украины во время Революции Достоинства, с апреля 2014 года находится в розыске МВД Украины.

Сергей Клюев – что о нем известно

Украинский политик и предприниматель, брат политика и бизнесмена Андрея Клюева. Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов.

Виктор Полищук — что о нем известно

Украинский предприниматель, владелец строительных компаний. Также ему принадлежат сети электроники "Технополис" и "Эльдорадо", БЦ "Гулливер" в Киеве, "Банк Михайловский".

Как сообщал "Телеграф", Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против ряда российских лиц. Они коснулись прежде всего представителей информационной сферы и российских пропагандистов.