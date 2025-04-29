"Я думаю, мы близки". Трамп назвал новые условия перемирия

Президент США хочет временно приостановить войну в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за оглашение временного прекращения огня в войне. Его инициатива предусматривает паузу минимум на тридцать дней, и Украина уже выразила свою поддержку этой идее.

Предложение американского лидера озвучил его специальный представитель Келлог в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что США стремятся к всеобъемлющему перемирию, которое, возможно, будет продолжено позже.

"Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а потом мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки", — заявил Келлог.

Ранее российский президент Путин уже объявлял короткое перемирие продолжительностью три дня в мае (хотя раньше он никогда не соблюдал объявленные режимы прекращения огня). Украину такое перемирие не устраивает, ведь не нужно ждать до 8 мая — остановить огонь можно сейчас.

"Идея трехдневного перемирия – абсурдна. Президент хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня – на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру – как минимум на 30 дней, с возможностью продления", – добавил спецпредставитель Трампа.

В то же время в Белом доме также высказали позицию, выступающую за установление более длительного прекращения огня.

Ранее "Телеграф" также писал, что Мэлони раскритиковала "новое перемирие" Путина и выдвинула свое предложение