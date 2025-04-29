Экс-руководитель "Укринмаша" Александр Калинчук причастен к миллиардным махинациям — СМИ

После увольнения только наличных он задекларировал 57 тыс. евро и 10 тыс. долларов

Бывший гендиректор государственной фирмы "Укринмаш" (входит в состав ДК "Укроборонпром") Александр Калинчук после увольнения от должности в январе 2025 года задекларировал три квартиры, дом под Киевом, часы Rolex, наличные в размере 57 тыс. грн. евро и 10 тыс. долларов, а также несколько автомобилей премиум-класса.

Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном в СМИ.

По данным журналистов, когда Калинчук возглавлял "Укринмаш", он поставлял на компанию Arcus комплектующие для производства готовой продукции по заниженной цене. А потом через подставные фирмы выкупал эту готовую продукцию назад.

В 2024 году, находясь еще на государственной должности, он создал собственную компанию ООО "Аркус Украина", которая, по информации расследования, осуществляет аналогичную "Укринмашу" деятельность. Уже после формального увольнения он официально стал ее владельцем и директором.

В расследовании говорится, что в 2024 году жена экс-директора Татьяна Калинчук зарегистрировала бизнес в Болгарии под названием LUXIMOT 2024, несмотря на отсутствие задекларированных доходов. В декларациях Калинчука также упоминаются денежные активы на счетах в словацком банке Tatrabank.

Согласно информации из открытых судебных реестров, Национальная полиция подала иск против "Укринмаша" на сумму 450 млн грн из-за невыполнения контракта, еще один иск на сумму 502 млн грн подала Государственная пограничная служба. Общий объем дебиторской задолженности предприятия оценивается примерно в 1 млрд. грн.

Отмечается, что правоохранительные органы изучают ряд эпизодов деятельности бывшего руководителя "Укринмаша", в частности срывы поставок военной продукции из Польши и вероятное саботирование претензионной работы к должникам. По данным источников, по этим фактам готовится служебная проверка.