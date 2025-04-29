Украинцы замерзнут этой зимой? Эксперт рассказал, какой будет температура в квартирах осенью

По нормативным документам температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов

В следующем отопительном сезоне температура в украинских квартирах может снизиться до 15–16 градусов из-за нехватки газа. При наихудшем развитии событий в случае отсутствия отопления отдельные города могут фактически прекратить существование.

Соответствующий прогноз озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте Центра экономической стратегии. Он подчеркнул, что в условиях дефицита газа единственным способом кардинальной экономии станет существенное снижение температуры в домах и поиск альтернативных видов топлива.

Харченко также подчеркнул, что без электричества при минусовой температуре выжить можно, но отсутствие отопления даже при незначительном морозе в течение нескольких недель приведет к полной остановке жизнедеятельности города.

"В ситуации, когда не будет газа, и не будет отопления, не будет ли электричества, я лично выбираю отсутствие электричества. Потому что если будет минусовая температура, без электричества мы выживем. А если не будет отопления, простите, города закрываются. При температуре -1…-2 градуса в течение трех-четырех недель без отопления город просто прекращает существование", — заявил отопитель.

Кроме того, эксперты напоминают о проблеме заниженных тарифов на газ для населения. Директор ЦЭС Глеб Вышлинский в своем сообщении отметил, что нехватка средств на закупку газа из-за нерыночных цен может привести к дефициту энергоресурсов. По его словам, +15-16 градусов в квартирах зимой вполне реальный сценарий, за который ответственность будут нести те, кто годами искусственно сдерживал тарифы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина в этом году обязательно будет импортировать газ из-за границы. Точные объемы закупок и их стоимость не разглашаются, однако обеспечение импорта определено одним из главных приоритетов энергетической политики страны на 2025 год.