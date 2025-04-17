В Украине на Пасху полиция будет проводить проверки: досмотреть могут каждого

В выходные будет действовать комендантский час

В связи с грядущими пасхальными праздниками Национальная полиция Украины вводит усиленный режим службы для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих. Правоохранители будут работать в усиленном составе, а их экипажи будут максимально приближены к церквям, храмам и другим местам проведения богослужений.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По ее словам, полиция готова к оперативному реагированию как в городах, так и в сельской местности, в том числе на автодорогах.

"Полицейские могут избирательно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", — подчеркнула Гирдвилис.

В связи с военным положением, в этом году празднование Пасхи будет проходить с учетом действующих ограничений. В частности, графики богослужений согласованы с комендантским часом.

Полиция обращается к украинцам с просьбой быть осмотрительными, соблюдать установленные правила и сохранять спокойствие.

"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", — добавила представитель Нацполиции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковской области отменяют все массовые мероприятия на Пасху. В областной военной администрации объяснили почему.