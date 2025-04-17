Угроза для Сум, Харькова и не только. Россияне снова модернизировали "шахед", чем отличается

Каждый день наши защитники сбивают десятки вражеских беспилотников

Российские "шахеды" представляют большую угрозу для украинцев. Беспилотники, которыми россияне бьют по прифронтовым городам (Сумы, Харьков и др.), имеют свои особенности.

Как объяснил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов изданию "Главком", "шахеды" представляют основную угрозу. При этом "шахеды", летающие у прифронтовых городов и те, которыми враг бьет вглубь Украины, отличаются.

"Дальние БПЛА летят без управления, только по цели, определяемой спутниковой навигацией. А в прифронтовых зонах россияне используют другую тактику. Они на "шахед" устанавливают радиомодем, который достает радиосигналом до России и способен наводиться на цель через видеосигнал и управляться вручную", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что "шахед" получает сигнал не через терминал мобильной связи LTE. Этот сигнал связывает беспилотник с российским оператором дрона по прямому радиоканалу на расстоянии 60-70 км. Такое управление позволяет врагу более точно попадать в цель в прифронтовых зонах — бить по вокзалам, железнодорожным узлам, подстанциям и так далее.

Сергей Бескрестнов добавил, что расстояние до Сум от линии фронта достаточно большое, но до города долетает ряд вражеских беспилотников — "Ланцеты", более дешевые БПЛА типа "Молния". Также военные фиксируют использование врагом нового типа беспилотников, управляемых через сигналы мобильной связи.

"То есть россияне ищут и применяют на этих направлениях новые типы ударных дронов", — резюмировал "Флэш".

Как сообщал "Телеграф", кандидат химических наук Григорий Дмитриев рассказал, что россияне во время атак дронами "Shahed" используют ядовитые капсулы с опасным веществом. Он объяснил, может ли это вещество вызвать моментальную смерть или сильное отравление.