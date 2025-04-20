На Fox News знатно опозорились с Украиной на Пасху: еще и показали любимчика Путина

Все єто происходило в прямом эфире

В светлый праздник Пасхи, 20 апреля, американский Телеканал Fox News показывал трансляцию главы РПЦ патриарха Кирилла (Владимир Гундяев), который поддерживает войну в Украине и риторику Путина. Помимо этого, в своем сюжете они указали Киев — как российский город.

Так, телеканал показал трансляцию Гундяева, а на соседнем изображении Свято-Михайловского золотоверхого собора в плашке указал "Киев, Россия".

Стоит отметить, что все это происходило в прямом эфире. Хотя позже ошибку с украинской столицей поправили, но все же патриарха показывать не перестали.

Стоит подчеркнуть, что данный телеканал близок к Республиканской партии США, связанной с президентом США Дональдом Трампом.

Что известно о патриархе Кирилле

Патриарх Кирилл (настоящее имя – Владимир Гундяев) – глава Русской православной церкви с 2009 года. Несмотря на духовный сан и заповедь не убий, он открыто поддерживает российскую агрессию против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Кирилл:

Благословляет русских военных на войну против Украины;

Оправдывает военные преступления РФ;

Регулярно освящает военную технику, направляющуюся на фронт;

Призывает убивать украинцев, называя это "защитой русского мира"

Заявляет, что гибель на войне "смывает все грехи".

За поддержку войны против Украины патриарх Кирилл попал под санкции ряда стран, в том числе Великобритании и Канады. Его позиция вызвала суд мирового христианского общества и привела к разрыву отношений многих поместных церквей с РПЦ.

Патриарх Кирилл

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ Гундяева, который способствует вооруженной агрессии России и отрицает военные преступления оккупантов. СБУ сообщила ему о подозрении.