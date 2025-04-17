С густой шевелюрой и в очках: как выглядел Арсений Яценюк в день своей свадьбы (фото)

Спустя почти 30 лет политик сильно изменился, как и его жена

Украинский политик, бывший премьер-министр и общественный деятель Арсений Яценюк сейчас не при нимает активную участь в политической жизни страны. Однако время от времени он все же появляется в публичном пространстве и телеэфирах. Многие украинцы знают внешность Арсения Петровича с лысой головой и бородой, однако так он выглядел не всегда.

"Телеграф" расскажет, как в день собственной свадьбы выглядел Яценюк и что известно о его жене Терезии.

История любви Арсения Яценюка

Лавстори политика и бывшего премьер-министра Украины и его избранницы Терезии началась еще в 90-х годах. Банально, но они закрутили служебный роман — на то время Яценюк работал в банке "Аваль", там же строила карьеру дочь еврейских ученых-философов из Киевского политехники Терезия Гук.

Примечательно, что именно женщина, которая старшая за Арсения Петровича на несколько лет, проявила инициативу и пригласила его на кофе. Так все и закрутилось. А спустя много лет политик признался в одном из интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, но стеснялся делать первый шаг.

В сети есть всего несколько фото со дня свадьбы Яценюка и Терезии, они запечатлены в помещении ЗАГСа. Для бракосочетания молодые выбрали необычные наряды, особенно невеста, которая вместо белого платья и фаты надела приталенное вечернее платье на бретельках и обруч с белыми цветами. Арсений Яценюк тоже был при полнома параде в более классическом наряде — черном костюме с белой рубашкой и бабочкой. В молодости он был еще с пышной шевелюрой, не носил бороду, зато был уже в очках.

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